Casino : Auchan et Intermarché veulent racheter 313 magasins du groupe 

Alors que plus de 2.000 personnes ont manifesté ce dimanche à Saint-Étienne pour préserver les emplois au sein du groupe, les enseignes de distribution Auchan et Intermarché sont entrées en «négociations exclusives» pour le rachat de «la quasi-totalité» du périmètre des hypermarchés et supermarchés du groupe Casino.

Auchan et Intermarché vont-ils sauver les magasins Casino ? Tandis qu'il vient de fêter ses 125 ans d’existence, le groupe de Saint-Etienne fait face à de grandes difficultés financières. Placé fin octobre en procédure de sauvegarde accélérée, plus de 2.000 personnes dont des employés, des sous-traitants, des élus et des habitants de la région ont manifesté dimanche à Saint-Etienne à l'appel de l'intersyndicale pour défendre les emplois et dire leur attachement à l'enseigne emblématique de leur ville.

Les salariés de Casino devaient en apprendre plus ce mardi lors d'une réunion où «les offres fermes et définitives nous seront présentées», a affirmé l'intersyndicale. Philippe Palazzi, appelé à prendre la direction du groupe, devrait également être présent. Toutefois d'après un communiqué de Casino publié ce lundi, Auchan et Intermarché sont entrés en «négociations exclusives» pour le rachat de «la quasi-totalité» du périmètre des hypermarchés et supermarchés.

313 magasins concernés

Cette opération représente ainsi 313 hypermarchés et supermarchés pour lesquels «l'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris». L'opération, «subordonnée» à la restructuration financière en cours de Casino, «pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2024», précise le groupe.

Parmi les candidats à la reprise, de nombreux concurrents de l’enseigne s'étaient positionnés comme Lidl, E.Leclerc ou Carrefour afin de racheter une partie ou l’ensemble du parc, mais le géant visait uniquement les commerces de tels que Petit Casino, Vival ou Sherpa.

50.000 emplois en France en 2022

Fondé en 1898 par Geoffroy Guichard, le groupe Casino employait encore 200.000 personnes dans le monde, dont 50.000 en France, fin 2022. Alors que leurs représentants, réunis en intersyndicale (FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC), déploraient depuis plusieurs semaines d'apprendre les informations concernant leur entreprise par voie de presse, et non par leur direction, entre 3.000 et 3.500 postes étaient menacés.

L'affaire Casino était d’ailleurs très suivie par l’État, notamment par le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri) - service chargé d'accompagner les entreprises en difficultés -.

La semaine dernière, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a dit vouloir peser pour «s'assurer qu'avec le reste de la grande distribution française» possiblement candidate au rachat de magasins, «l'ensemble des salariés puissent trouver une solution». Il s'est dit «vigilant sur l'emploi» dans les centres logistiques et a indiqué avoir pris pour engagement «le maintien du siège à Saint-Etienne».