Émeutes : 41 communes d'Ile-de-France ont reçu plus de 11 millions d'euros d'aides de la part de la Région

La région Ile-de-France a annoncé ce lundi 18 décembre avoir versé 11,3 millions d'euros d'aides à destination de 41 communes franciliennes touchées par les émeutes de cet été.

Une aide importante pour des villes dégradées. 41 communes franciliennes ont bénéficié d'une aide financière par la Région, pour un montant total de 11,3 millions d'euros. Ces villes avaient été touchées, à différentes échelles, par des dégradations lors des émeutes qui avaient suivi la mort du jeune Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine).

«Cette aide régionale consiste en une avance remboursable correspondant à un maximum de 70% des dépenses éligibles (reconstruction des bâtiments publics comme les mairies, écoles, centres de loisirs…) dans la limite d’un plafond de 500.000€ par bénéficiaire», précise la Région. Parmi les villes dédommagées, 15 d'entre elles ont perçu entre 2.000 et 100.000 euros, 8 entre 100.000 et 450.000 euros, et enfin 18 à hauteur de 500.000 euros.

Dans cette dernière catégorie figure notamment Nanterre, où les émeutes avaient démarré le 27 juin 2023 au soir, le jour même de la mort de l'adolescent. Mais également les communes d'Athis-Mons (Essonne) et Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), où l'hôtel de ville avait été incendié.

Des dédommagements à destination des commerçants

La région Ile-de-France a par ailleurs indiqué avoir aidé 37 entreprises victimes elles aussi de casse, pour un total de 171.500 euros. En juillet dernier, l'État avait d'ailleurs exhorté les assureurs à accélérer les procédures d'indemnisation.

Au total, les estimations des coûts nécessaires aux réparations et aux dédommagements pris en charge par les assurances à l'échelle nationale s'étaient élevées à 650.000 millions d'euros.