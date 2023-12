Paris : une plainte déposée après la dégradation des Illuminations des Champs-Élysées

Le Comité Champs-Élysées a annoncé lundi 18 décembre avoir porté plainte après une rupture volontaire du câble d’alimentation des illuminations des Champs-Élysées.

Une dégradation «accidentelle ou délictueuse» ? Lundi 18 décembre, le Comité Champs-Élysées a annoncé avoir déposé plainte en raison de l’arrachement d’un câble d’alimentation électrique, dédié aux illuminations de Noël sur les Champs-Élysées.

«Depuis une semaine, sur un quart du côté nord de l’avenue des Champs-Elysées, les illuminations ne fonctionnent plus», a indiqué le Comité Champs-Élysées dans son communiqué.

C’est dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 décembre, que s’est produit la dégradation, dont l’origine reste inconnue.

Certains matériels n’ont pu être réparés

Pour l’heure, nul ne sait si le câble a été détérioré volontairement ou par accident, mais le Comité a noté une grave imprudence de la part de l’auteurs des faits.

«Les câbles endommagés avaient été laissés à nu sur le sol par celui qui, involontairement ou volontairement, les avait arrachés (...) sans la vigilance des équipes du Comité Champs-Élysées, un accident aurait pu se produire», peut-on lire dans le communiqué.

L’incident a occasionné une surtension sur le réseau qui a eu des répercussion sur l’électronique des illuminations. Certains matériels n’ont pu être réparés et doivent désormais être remplacés.

«Nous nous sommes mobilisés pour sécuriser les installations, réparer la panne et en offrir de nouvelles, très rapidement, aux Parisiennes et aux Parisiens, ainsi qu’à leurs visiteurs du monde entier l’expérience d’un Noël joyeux et scintillant qu’ils attendent légitimement d’une promenade sur la plus belle avenue du monde», a tenu à rassurer le Comité Champs-Élysées.