Carburant : pourquoi les prix sont-ils actuellement au plus bas depuis le début de l’année 2023 ?

Les prix des carburants sont en baisse depuis plusieurs semaines. Une tendance qui semble se confirmer pour le début de l’année 2024 et qui s’explique notamment par des actions nationales et par un retour «à la normale» du prix du baril.

Les tarifs des carburants sont en baisse depuis plusieurs semaines, comme le confirment les données publiques du ministère de la Transition énergétique. Pour l’heure, le sans-plomb 98 coûte moins d’1,90 euro, une première cette année. Le gazole semble quant à lui être passé durablement sous la barre des 1,80 euro, confirmant un retour «à la normale» des prix, qui sont au plus bas de l'année 2023.

Dans le détail, un litre de sans-plomb 98 coûte en moyenne 1,8643 euro, soit deux centimes de moins en à peine sept jours et atteint surtout son niveau le plus bas en 2023. La tendance est similaire pour le sans-plomb 95 qui vaut autour d’1,8268 euro, et pour l’E10 (1,7808 euro). Le gazole est quant à lui passé sous la barre des 1,80 (1,7606 euro). En résumé, sur l’ensemble de l’année 2023, le tarif du SP-98 a reculé de 2,5%, comme celui du SP-95 (- 1%) et de l’E10 (- 2,8%). Le gazole reste en nette baisse (- 8%) alors qu’il était le carburant le plus onéreux il y a un an.

Une excellente nouvelle pour les Français dans cette période de noël, où nombreux sont ceux qui multiplient les trajets en voiture pour passer les fêtes en famille, le tout dans un contexte économique tendu, avec une inflation récemment mesurée à 3,4% pour 2023, et des perspectives assombries par l’irruption du conflit au Proche-Orient qui fait craindre un nouveau choc pétrolier et une hausse massive des prix.

Des opérations nationales de distributeurs

Deux éléments semblent expliquer cette baisse des tarifs. Le premier concerne les actions nationales entreprises par les distributeurs sur demande du gouvernement. TotalEnergies a ainsi plafonné à 1,99 euro les prix du gazole et de l’essence dans ses stations, et d'autres distributeurs ont effectué des «gestes» comme des opérations de vente à prix coûtant, même si ces dernières ont eu un impact plutôt réduit.

Fort de son succès, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a par ailleurs réclamé au pétrolier de prolonger la remise «au-delà du 31 décembre». Une requête acceptée par Total qui appliquera ce tarif toute l’année 2024. Ces actions interviennent après l'échec de l'autorisation de «la vente à perte». L'exécutif souhaitait en effet que les stations puissent vendre le carburant sous son prix d'achat mais il s'est heurté à un refus net de la grande distribution.

Au final, le gouvernement a préféré communiquer sur «près de 120.000 opérations» à prix coûtant jusqu’à fin décembre. Bercy a également annoncé que l’indemnité carburant de 100 euros destinée aux travailleurs modestes ne sera accordée en 2024 que si les prix «explosent» et approchent les 2 euros le litre. Si cette indemnité ne concernait que les 50% de ménages les plus modestes, elle serait élargie à 1,6 million de travailleurs modestes supplémentaires par rapport à 2023 si elle est activée en 2024.

L'évolution du prix du baril

Le second élément, plus déterminant, qui explique la baisse des prix à la pompe, est l'évolution du prix du baril. Ce dernier a atteint son record annuel au début de l’automne à 96,55 dollars avant de redescendre. C’était sans compter sur l’irruption d’un nouveau conflit au Proche-Orient, entre le Hamas et Israël, qui a suscité l’inquiétude des marchés et provoqué une nouvelle flambée des prix dans un contexte déjà plombé par les réductions de production saoudienne et russe.

Finalement, malgré ces récentes annonces de plusieurs membres de l'Opep pour 2024, le prix du baril a largement baissé, pour atteindre 77,25 dollars ce mardi.