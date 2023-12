Procès de Monique Olivier : le verdict attendu ce mardi pour l’ex-femme de Michel Fourniret

La cour d’assises de Nanterre (Hauts-de-Seine) doit rendre ce mardi son verdict concernant Monique Olivier, l’ex-femme de Michel Fourniret, jugée pour des faits d’enlèvement, de séquestration, de viols et de meurtres, notamment sur la petite Estelle Mouzin.

Complice malgré elle ou participante à part entière à trois enlèvements et meurtres ? Le verdict dans le procès de Monique Olivier, l’ex-femme du tueur Michel Fourniret, doit être rendu ce mardi par la cour d’assises de Nanterre. La septuagénaire est jugée depuis le 28 novembre dernier pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de Marie-Angèle Domèce en 1998, Joanna Parrish en 1990 et Estelle Mouzin en 2003.

Hier, les avocats généraux ont requis la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans à son encontre. Ils ont estimé, contrairement à l’image que la défense a tenté de transmettre tout au long du procès, que Monique Olivier n’était pas une simple complice soumise à son mari, mais bien impliquée à part entière dans les enlèvements, viols et meurtres de ses victimes.

«Sans elle, (Michel Fourniret) ne commet pas ces crimes. Avec elle, il les réussit», a notamment déclaré l’un des avocats généraux, Hugues Julié. «Le complice, c'est l'allié, celui qui est uni étroitement à l'auteur, en l'espèce aujourd’hui devant vous, c’est l'épouse du tueur en série», a-t-il poursuivi. La seconde avocate générale, Stéphanie Pottier, a également souligné que Monique Olivier a fait le choix de se taire pendant seize ans concernant la disparition de la petite Estelle Mouzin, dont le corps n’a jamais été retrouvé.

Aucune information sur l'emplacement des corps

Monique Olivier aura une ultime occasion de s’exprimer ce mardi, avant que le verdict ne soit rendu. Au début du procès, elle avait déclaré qu’elle regrettait «tout ce qu’il s’est passé» et avait reconnu «tous les faits». Elle avait ensuite affirmé que l’Ogre des Ardennes l’avait «utilisée» pour commettre ses crimes.

Pendant les trois semaines de procès, Monique Olivier, affaiblie, a accepté de s’exprimer devant la cour mais n’a cependant donné aucun élément supplémentaire sur les sévices infligés à Estelle Mouzin, ni aucune indication concernant l’emplacement du corps de la petite fille, disparue en 2003, ni de celui de Marie-Angèle Domèce.

Âgée de 75 ans, Monique Olivier a déjà été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité en 2008, par la cour d’assises des Ardennes, pour complicité dans quatre enlèvements et meurtres de Michel Fourniret. Elle avait ensuite écopé d’une nouvelle peine de vingt ans de prison en 2018, pour le meurtre crapuleux de Farida Hammiche, dans l’affaire du trésor du «gang des postiches».