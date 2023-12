Projet de loi immigration : Gérald Darmanin se félicite de mesures qui «protègent les Français»

Ce mardi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est félicité des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration, mettant en avant des mesures qui, selon lui, «protègent les Français».

Dans une atmosphère électrique, Gérald Darmanin s’est félicité de «l’accord» trouvé par la commission mixte paritaire ce mardi autour du projet de loi qu’il porte sur l’immigration. Le ministre de l’Intérieur a estimé que les mesures «protègent les Français».

«Un accord est trouvé par le Parlement sur le texte immigration. C'est une bonne chose : des mesures qui protègent les Français, de fermeté indispensable vis-à-vis des étrangers délinquants, et des mesures de justice comme la fin historique de la rétention des mineurs ou de régularisation pour les travailleurs sans-papiers», a-t-il écrit à propos du texte qui doit encore être soumis au vote des deux chambres du parlement dans la soirée.

Un accord est trouvé par le Parlement sur le texte immigration. C’est une bonne chose : des mesures qui protègent les Français, de fermeté indispensables vis-à-vis des étrangers délinquants, et des mesures de justice comme la fin (historique) de la rétention des mineurs ou de… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 19, 2023

Ce lundi, la CMP a approuvé un texte très largement défendu par Les Républicains. Parmi les mesures décidées, la restauration du délit de séjour irrégulier, la remise en cause du droit du sol, ou encore l’allongement des délais pour toucher les prestations sociales.

«Le texte de la honte» pour la gauche

Si Les Républicains se sont félicités de ce projet de loi et que le Rassemblement national a indiqué qu’il le voterait, la gauche a férocement rejeté cet accord parlementaire. «C’est le texte de la honte», a dénoncé le président des députés communistes André Chassaigne lors des questions au gouvernement.

Plus tôt dans la journée, Mathilde Panot a déploré les accords passés entre les Républicains et la majorité. «Nous contestons le déni démocratique de cette commission mixte paritaire», a-t-elle déclaré. Dénonçant des négociations plus «secrètes», la députée insoumise a dénoncé le déroulement, selon elle, d’une «commission mixte parallèle entre Matignon et les élus LR».