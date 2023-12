Affaire Mediator : le laboratoire Servier condamné en appel à rembourser plus de 415 millions aux organismes de sécurité sociale

Jugé pour tromperie aggravée et homicides et blessures involontaires dans l'affaire du Mediator, le laboratoire Servier a été condamné par la Cour d'appel de Paris ce mercredi à une amende de plus de 9 millions d'euros et à rembourser plus de 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale et mutuelles.

Lourde sentence pour les laboratoires Servier. Le groupe pharmaceutique qui a commercialisé le Mediator a été condamné en appel ce mercredi 20 décembre à une amende de plus de 9 millions d'euros, pour «tromperie aggravée» et «homicides et blessures involontaires». Le procès s'était déroulé de janvier à juin.

Dans l'affaire impliquant ce médicament utilisé comme coupe-faim et accusé d'avoir provoqué de graves lésions cardiovasculaires, les laboratoires Servier devront aussi rembourser plus de 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale et mutuelles.

Le groupe Servier a été reconnu coupable de tous les délits qui lui étaient reprochés, y compris le délit d'escroquerie pour lequel il avait été relaxé en première instance en septembre 2019. À cette époque, le laboratoire avait déjà dû verser 2,7 millions d'euros aux 7.650 personnes constituées partie civile.

Seule personne physique prévenue au procès en appel et ex-bras droit de Jacques Servier - fondateur du groupe pharmaceutiques décédé en 2014 - Jean-Philippe Seta a été condamné à 4 ans d'emprisonnement dont un an ferme ainsi qu'à une amende de 89.000 euros.

Selon Franceinfo, le laboratoire Servier se pourvoit en cassation après cette décision de la Cour d'appel de Paris.