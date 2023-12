La chanteuse Vitaa victime d'un home-jacking avec ses enfants et son mari

La chanteuse Vitaa, ses trois enfants et son mari ont été victimes d’un cambriolage traumatisant à leur domicile - phénomène grandissant appelé home-jacking - aux aurores, ce mercredi 20 décembre. Une enquête a été ouverte.

Un épisode traumatique. Vitaa, 40 ans, et sa famille ont fait l’objet d’un violent home-jacking dans la nuit de mardi à mercredi à leur domicile de Puteaux (92), a appris CNEWS de sources concordantes.

Trois personnes armées se sont introduites par effraction chez eux très tôt ce matin. L’artiste et son mari Hicham Bendaoud ont été bousculés. Leurs trois enfants – Liham, 12 ans, Adam, 9 ans, et Noha, 20 mois – ont par ailleurs été menacés et enfermés dans une chambre.

Les malfaiteurs se sont emparés de maroquinerie de luxe et du téléphone de Vitaa, avant de prendre la fuite. Une enquête en flagrance a été ouverte par le Parquet de Nanterre, et confiée au commissariat de Puteaux.

Un phénomène récurrent

Ce n'est pas la première fois cette année que des personnalités sont victimes de cambriolage et de séquestration.

En début de semaine, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 décembre, le gardien remplaçant du PSG Alexandre Letellier a lui aussi été séquestré avec sa femme et leurs deux jeunes enfants, lors d'un cambriolage à leur domicile d'Hardricourt (78).

Fin septembre, c'est l’animateur radio Bruno Guillon, sa femme et leur fils, qui ont eux aussi été victimes d’un cambriolage violent et de séquestration à Tessancourt-sur-Aubette (78).