Lyon : un prêtre annonce qu'il va être père et démissionne

Le prêtre Laurent Jullien de Pommerol, en charge de la paroisse Bienheureuse Pauline Jaricot dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon (Rhône), a annoncé à ses fidèles ce dimanche 17 décembre sa démission en raison de sa paternité.

Un départ contraint qui risque de faire des vagues au sein de l'Église catholique. Le prêtre Laurent Jullien de Pommerol, curé de la paroisse Bienheureuse Pauline Jaricot dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon (Rhône), a surpris ses fidèles lors de la messe ce dimanche. L'homme d'Eglise a en effet profité de cette occasion pour leur annoncer sa démission en raison de sa future paternité.

«Je vous en demande humblement pardon, je suis moi-même bouleversé par cet événement. (…). Une responsabilité nouvelle s'ouvre et pour le bien de l'enfant et de sa maman, il n'est pas question de me dérober», a expliqué l’homme de foi à son public ce dimanche.

Il avait déjà averti de cette nouvelle quelques jours plus tôt via une publication sur la lettre électronique Infos paroisses, mis en lumière par l’hebdomadaire La Tribune de Lyon.

«Je comprends que cela puisse choquer ou laisser un sentiment de trahison. Cette démarche est un arrachement très douloureux que l'honnêteté oblige. Je regrette profondément les blessures que cela occasionne pour chacune et chacun d'entre vous. D'ici quelques mois, je vais devenir père de famille», a assuré le Père Laurent Jullien de Pommerol.

Un autre départ de prêtre à Lyon pour son mariage en 2017

Pour le remplacer dans sa tâche, l’archevêque de Lyon Mgr Olivier de Germay a été choisi. Il a assuré vouloir aider le prêtre démis de ses fonctions «dans cette délicate période de changement». Enfin, Monseigneur Alain Planer a été nommé administrateur de la paroisse Bienheureuse Pauline Jaricot.

En 2017, le Père David Gréa, prêtre au sein de l'église Sainte-Blandine à Lyon, avait quitté le lieu saint après avoir révélé son vœu de se marier. Il avait tenté d’implorer la pitié du Pape mais n’avait pu obtenir d’entretien avec ce dernier et avait finalement dû se résoudre à quitter ses fonctions.

En début de mois, le pape François avait rappelé devant 600 séminaristes français à Paris son attachement au célibat. Personne n'a le pouvoir de changer la nature du sacerdoce et personne ne la changera jamais», avait alors assuré le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, l’équivalent du Premier ministre du pape.