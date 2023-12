Emmanuel Macron défend Gérard Depardieu : des internautes s'indignent

De nombreux internautes ont manifesté leur vive désapprobation sur les réseaux sociaux, après la prise de parole, mercredi soir dans l'émission «C à vous», du président Emmanuel Macron sur la polémique autour de Gérard Depardieu.

Des propos qui ont choqué. Alors qu'Emmanuel Macron a été interrogé hier soir sur la polémique Depardieu et la possibilité de retirer à l’acteur sa légion d’honneur, comme souhaité par la ministre de la culture Rima Abdul Malak, la réaction du chef de l'État a fait grincer des dents sur les réseaux.

Le président de la République a qualifié l’artiste «d’immense acteur» qui «rend fier la France», et dénoncé «une chasse à l’homme», à laquelle il ne compte pas participer, après la diffusion d’un documentaire choc de l'émission «Complément d'enquête», dans lequel l'acteur multiplie les propos insultants à l'égard des femmes. Emmanuel Macron a également invoqué «la présomption d’innocence».

Un discours qui ne passe pas auprès de plusieurs internautes, estimant que Gerard Depardieu ne rend pas fier la France. «En regardant les images et les mots prononcés par Depardieu j’ai eu la nausée. Je n’ai pas été fière, loin de là», a ainsi estimé une utilisatrice du réseau X. «Si Depardieu a pu rendre la France fière, aujourd’hui, il nous fait honte», a surenchéri une autre internaute.

Un affront aux victimes présumées

De nombreux internautes ont par ailleurs estimé que le chef de l'État ne s'était pas rangé du côté des victimes présumées mais des agresseurs présumés. «Au lieu d'envoyer tout son soutien aux plaignantes, Macron préfère soutenir Depardieu en affirmant à quel point il l'adore», «Je me lève et reste toujours sidérée des propos du chef de l’État. C’est (…) un message clair et limpide qui nous dit à toutes qu’ici on préfère les agresseurs qui font «rayonner» la France à l’international plutôt que la sécurité de milliers d’entre nous… Mon dégoût est si grand», peut-on lire sur le réseau X.

Un avis partagé par la présidente de la Fondation des femmes Anne-Cécile Mailfert. «Rien ne va dans les propos du Président en ce qui concerne Depardieu. Je n’aurai pas assez d’un tweet pour expliquer à quel point c’est indigne, abject pour les victimes et anachronique».

Pour mémoire, Gérard Depardieu est mis en examen depuis 2020 pour viol, après une plainte de la comédienne Charlotte Arnould. Des accusations qu'il réfute. Le 19 décembre dernier, une journaliste espagnole a annoncé avoir par ailleurs déposé, dans son pays, une plainte pour viol contre l'acteur, pour des faits qui remonteraient à 1995.