JO 2024 : la sécurité «s'améliore» à Paris, assure le préfet de police Laurent Nuñez

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a assuré que la situation sécuritaire était en amélioration à Paris, à moins de sept mois des Jeux olympiques de Paris.

Du positif pour conclure l’année 2023 et à l’aube des Jeux olympiques de Paris. Interrogé par l’assemblée régionale d’Île-de-France ce jeudi 21 décembre, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a indiqué que «la situation sécuritaire s’améliore à Paris», notamment dans le quartier touristique de la tour Eiffel et dans les transports ferroviaires, deux secteurs sous haute surveillance.

«La délinquance baisse depuis mon arrivée à Paris (...). Cette baisse s'est poursuivie en 2023, notamment sur les atteintes aux biens et les atteintes à l'intégrité physique aux personnes», a indiqué le haut fonctionnaire, ajoutant tout de même qu’il avait «encore quelques inquiétudes pour les cambriolages, mais pour tous les autres items, la délinquance baisse».

Des atteintes aux personnes en baisse également dans les transports

Selon ses propos, la mise en place, depuis le 15 juin, d'un plan renforcé sur le secteur de la tour Eiffel, avec 100 à 200 policiers mobilisés par jour, «fait que les atteintes aux biens ont baissé de 50% et les atteintes aux personnes de 30%» dans ce secteur. «Bien sûr, il y a des faits graves qui se produisent. Mais ils ne doivent pas ternir le bon bilan des policiers sur ce secteur», a-t-il ajouté.

Quartier abritant le monument le plus emblématique de Paris, le secteur de la tour Eiffel et du Trocadéro a connu ces derniers mois plusieurs cas de viol cependant, et un attentat commis le 2 décembre par un islamiste radicalisé qui a tué un touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes.

Le préfet de police s’est également concentré sur la délinquance dans les transports en commun, qui seront grandement empruntés par les millions de touristes attendus à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques. Selon le haut fonctionnaire, la baisse de la délinquance est «proche de 13%» sur les 11 premiers mois de l’année, notamment sur les «violences gratuites».

Pour continuer de lutter plus efficacement face à cette délinquance, qui est perçue comme une autre «priorité de la préfecture de police», «100 à 125 patrouilles par jour» seront déployées.