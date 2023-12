Montpellier : les transports en commun gratuits dès ce jeudi soir pour les habitants de la ville et de la métropole

Les transports en commun deviennent totalement gratuits à partir de ce jeudi soir dans la métropole de Montpellier (Hérault) pour les habitants de la ville et de la métropole.

«L’égalité, ça n’a pas de prix. Bus et tram gratuits», voici ce qui est écrit sur des affiches placardées dans toute la ville. Et pour cause, à Montpellier (Hérault), les transports en commun du réseau TAM deviennent gratuits dès ce jeudi 21 décembre, à 19h, pour l’ensemble des habitants de la ville et de la métropole.

Cette mesure, voulue par le maire PS Mickaël Delafosse, était une promesse de campagne. Rendre les transports en commun gratuits permet selon la municipalité de concilier écologie et pouvoir d’achat.

C'est une façon «de répondre directement à cette inflation qui mine les ménages», a ainsi expliqué le maire et président de la métropole de Montpellier. La facture annuelle, pour un couple à deux enfants, s’élevait à 1.472 euros.

Un modèle pour d’autres villes

«C'est une mesure qui, je l'espère, inspirera d'autres grandes villes», a-t-il poursuivi. Une mesure partagée par d’autres collectivités en France comme Dunkerque, Douai, Compiègne, Aubagne etc. En Europe, le Luxembourg, qui compte 650.000 habitants, a rendu le système de transport en commun gratuit depuis 2020.

Les mesures ont été mises en place progressivement en rendant gratuits les transports le week-end à partir de 2020, puis gratuits pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans en 2021.

31 communes concernées

Seuls les habitants des 31 communes de la métropole de Montpellier-Méditerranée pourront bénéficier de la gratuité. Ils seront munis d’un pass gratuit, renouvelable chaque année. Les touristes devront continuer de payer. Le prix du billet à l’unité est de 1,60 euro et pourrait augmenter.

En 2022, les recettes de la billetterie représentaient 39 millions d’euros. Pour compenser le trou financier, la ville de Montpellier a mis en place le «versement mobilité», une taxe ponctionnée sur les entreprises de plus de 11 salariés. Aussi, la gratuité permet d’épargner près de 2 millions d’euros pour l’entretien des bornes de validation.

Pour assurer la qualité du service, Montpellier a largement investi. Au total, 70 nouveaux bus électriques et 77 nouvelles rames de tramway, achetés pour 224 millions d’euros.