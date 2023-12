Paris : sept amis admis aux urgences après avoir consommé des bonbons au THC

Un groupe d’amis a été pris en charge aux urgences à Paris après avoir consommé des bonbons contenant du THC. Ils ont déposé une main courante et envisagent de porter plainte, a-t-on appris ce jeudi.

La soirée du 9 décembre a tourné au drame pour ce groupe d’amis de la région parisienne. Après avoir consommé des «gummies», un petit bonbon contenant la molécule active du cannabis, certains ont commencé à sentir des effets anormaux, rapporte le journal Le Parisien ce jeudi 21 décembre. Convulsion, vomissements… Sept d’entre eux ont été amenés à l’hôpital par les pompiers, dans trois établissements parisiens différents.

«L’une des filles a commencé à se sentir mal et à devenir complètement parano et folle, elle avait peur de nous», a confié un des convives. «J’ai cru mourir, j’ai vu des lumières, je me suis dit : C’est fini, je ne verrai plus mes enfants…», a témoigné une autre des victimes, présente ce soir-là.

Le poids des bonbons mis en cause

Un laboratoire de toxicologie a analysé les gommes consommées par le groupe d’amis. Les premiers résultats ont révélé que les bonbons ne contenaient pas plus de 0,3% de THC (taux autorisé en France) mais le poids des bonbons a été mis en cause. Selon Laurence Labat, professeure en toxicologie à l’hôpital Lariboisière à Paris, interrogée par Le Parisien, la présence de la molécule H4CBD «pourrait potentialiser les effets du TCH» et multiplier ainsi ses effets sur le corps humain.

Le groupe d’amis a déposé une main courante et envisage de porter plainte à la suite de cette soirée cauchemardesque. La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives rappelle que le THC «présente des effets stupéfiants caractérisés par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé».