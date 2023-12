Vents violents : voici les 18 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ce vendredi 22 décembre, la vigilance jaune décrétée par Météo-France sera de mise dans l'Hexagone. Au total, 18 départements sont concernés par ce niveau d'alerte.

Il faudra être attentif au vent, ce vendredi 22 décembre. Comme l'a indiqué Météo-France, 18 départements français sont placés en vigilance jaune «vents violents».

© Météo-France

D'après les relevés de l'agence météorologique, une bonne partie du territoire est concernée par ce niveau d'alete, et en particulier l'est du pays, mais également une portion de l'arc pyrénéen et trois départements du nord-ouest.

Des rafales pouvant atteindre les 85 km/h

Dans le détail, il faudra être prudent dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Aude, l'Aveyron, le Bas-Rhin, la Corse-du-Sud, les Hautes-Alpes, la Haute-Corse, le Haut-Rhin, la Lozère, la Meuse, la Moselle, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, la Seine-Maritime, la Somme, le Territoire de Belfort et le Var, où le vent soufflera plus ou moins fort.

À Perpignan (Pyrénées-Orientales), le vent atteindra jusqu'à 85 km/h, alors qu'il faudra s'attendre à des rafales à hauteur de 50 km/h à Strasbourg (Bas-Rhin) et 65 km/h à Lille (Nord).

A noter que la Charente-Maritime a, de son côté, été maintenue en vigilance orange crue.