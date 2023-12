Espérance de vie en France : que révèle l’étude de la Drees ?

La DREES a publié ce vendredi une étude concernant l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans en France. Et le résultat révèlent des âges inférieurs à ceux d'avant la pandémie de Covid-19.

Vivre longtemps c'est bien, mais en bonne santé, c'est mieux. Voilà pourquoi la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a publié ce vendredi 22 décembre, une étude sur «l'espérance de vie sans incapacité».

Cette dernière «correspond au nombre d’années que peut espérer vivre une personne sans être limitée par un problème de santé dans ses activités quotidiennes». Une manière de relativiser les chiffres de l'espérance de vie globale qui augmentent sans cesse mais qui ne prennent pas en compte les années passées en bonne santé.

En 2022, une femme de 65 ans peut ainsi espérer vivre encore 11,8 ans sans incapacité et 18,3 ans sans incapacité forte, alors que ces chiffres s'élèvent respectivement à 10,2 ans et 15,5 ans pour les hommes.

L’espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,8 ans pour les femmes et de 10,2 ans pour les hommes en 2022. A lire dans la nouvelle étude de la #DREES https://t.co/teOOwI22cn pic.twitter.com/nmrXM5ZuAW — DREES - statistiques Santé Solidarités (@DREESanteSocial) December 22, 2023

Des valeurs inférieures à celles d'avant Covid

Si l'espérance de vie sans incapacité a augmenté depuis 2008, de 1 an et 9 mois pour les femmes et de 1 an et 6 mois pour les hommes, les chiffres de 2022 restent inférieurs à ceux d'avant la pandémie de Covid-19.

La France demeure toutefois une bonne élève dans l'Union européenne concernant l'espérance de vie des seniors.

«En 2021, la France se positionne au quatrième rang de l’Union européenne à 27 pour l’espérance de vie sans incapacité des hommes à 65 ans, soit 1 an et 10 mois au-dessus de la moyenne européenne», et «se situe au troisième rang pour les femmes avec un indicateur supérieur de 2 ans et 8 mois à la moyenne européenne», note la DREES.