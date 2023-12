Mystérieuse disparition d'Alex Batty : une enquête ouverte pour enlèvement

La police britannique a indiqué ce vendredi l'ouverte d'une enquête pénale concernant la disparition d'Alex Batty. L'adolescent de 17 ans avait disparu en 2017 après des vacances en Espagne avec sa mère.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Alex Batty. Une enquête pénale pour enlèvement a été ouverte au Royaume-Uni, a indiqué ce vendredi 22 décembre la police britannique.

Aujourd'hui âgé de 17 ans, le jeune homme avait disparu en 2017 après des vacances en Espagne avec sa mère, qui n'avait pas sa garde, et son grand-père. Dans une interview accordée au Sun, Alex Batty avait expliqué avoir voulu rentrer au Royaume-Uni pour assurer son avenir, après six ans de vie nomade.

Alex Batty’s emotional message to mum Melanie & grandad as he addresses them for first time since fleeing hippy life pic.twitter.com/WHVsqTUmYF

— The Sun (@TheSun) December 22, 2023