Immigration : les universités se mobilisent contre la loi

La loi immigration crispe une partie de la société, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur. Des universités ont affiché des pancartes et un lycée parisien a même été bloqué par des étudiants. Des protestations contre cette loi s'exercent partout en France.

L’enseignement supérieur est vent debout contre la loi immigration. Les dirigeants des plus grandes universités françaises ont tenu à exprimer leurs préoccupations dans une tribune publiée par nos confrères du Parisien. Dans celle-ci, les dirigeants de l’ESSEC, ESCP et HEC dénoncent : «Cette mesure va à l’encontre des principes d’égalité républicaine et de mobilité étudiante internationale, diminuera la part d’étudiants internationaux dans nos écoles et universités».

Ces grandes écoles de commerce s’inquiètent d’une baisse de l’attractivité de leurs établissements pour les étudiants internationaux. «Des mesures disproportionnées risquent de compromettre durablement l’avenir de l’enseignement supérieur français et de freiner l’ambition de notre nation», rapportent les dirigeants.

Des lycéens également mobilisés

En France, de nombreux étudiants ont bloqué l’entrée de leur université comme à Lyon, Strasbourg, Fontainebleau ou encore Saint-Denis, où une banderole a été accrochée sur les murs avec l'inscription : «En lutte contre cette loi raciste».

Certains lycéens ont aussi fait part de leur désaccord avec cette loi. Christine Barbacci, professeur de lettres au lycée Sophie-Germain, a expliqué : «Ce sont des élèves qui ont une conscience politique qui est en train de se former. Et surtout ils le font pacifiquement».

La ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, a rencontré vendredi les responsables de la communauté universitaire qui se disent rassurés, selon France Université.