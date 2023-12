Jérôme Fourquet : «Le fait même qu’il y ait un sentiment d’insécurité, c’est un fait social»

Le politologue Jérôme Fourquet s’est exprimé sur le sentiment d’insécurité des citoyens français sur le plateau du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe 1 ce dimanche 24 décembre 2023.

«Le fait même qu’il y ait un sentiment d’insécurité, c’est un fait social» a affirmé Jérôme Fourquet, lors de son passage dans le Grand Rendez-Vous sur CNEWS, ce dimanche 24 décembre 2023.

Le politologue a souligné la croissance de l'insécurité en détaillant les différents actes de violences survenus au cours des derniers mois : «Quand une majorité de la population est inquiète, a peur, se dit que pour un mauvais regard, on peut prendre un coup de couteau, que le chauffeur de bus ne va pas oser faire une réflexion à quelqu’un qui se comporte mal dans son bus […] c’est un fait social».

En outre, les forces de l'ordre et les secours ne sont pas épargnés : «Si vous regardez le nombre de pompiers ou de policiers qui sont agressés et blessés en mission sur quinze ou vingt ans, les chiffres augmentent» a-t-il ajouté.

Jérôme Fouquet s'est finalement appuyé sur les données carcérales sur le territoire comme indicateur de l'ampleur croissante de l'insécurité : «On était à 50.000 détenus emprisonnés en 2002 au moment où Jean-Marie Le Pen accède au second tour de la présidentielle, on est a plus de 70.000 aujourd’hui».