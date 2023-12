La Banque Postale : vers la fermeture du service en ligne «My French Bank» ?

Est ce bientôt la fin de «My french bank», le service bancaire en ligne de la banque postale ? En effet, l'établissement estime qu'il «n’a pas atteint la rentabilité et n’a pas encore trouvé son modèle économique».

Bientôt la fin pour My french bank ? Cela est en tout cas très probable. Le service de banque en ligne fermera bientôt comme l'a annoncé la Banque postale cette semaine dans un communiqué de presse. L'établissement souhaite mettre en place «un projet de cessation des activités».

De plus, il ajoute : «Malgré un succès indéniable auprès des clients, Ma French Bank n’a pas atteint la rentabilité et n’a pas encore trouvé son modèle économique. Dans un marché extrêmement concurrentiel, (…) des investissements massifs seraient nécessaires pour le développement de My French Bank», ajoute la banque, mais cette «orientation n’apparaît plus compatible avec le plan stratégique du groupe».

Un service qui compte 161 salariés

Avec cette décision, ce sont 161 salariés qui se retrouveront peut-être sans emploi. Pour palier cela, les employés de My French Bank «se verraient proposer de poursuivre leur carrière au sein du groupe» a écrit la Banque postale.

Enfin, les 750.000 clients du service en ligne seront quant à eux redirigés vers la banque physique la Banque postale. Cependant, malgré cette fermeture qui paraît inéluctable, la Banque postale n'exclut tout de même pas la vente du portefeuille clients à un éventuel repreneur.

D'autres banques en lignes dans la tourmente

Au-delà de My French bank, d'autres banques en lignes sont elles aussi dans la tourmente. C'est le cas notamment des services bancaires en ligne tel qu'Orange Bank ou encore ING.

Cependant, Orange Bank pourra peut-être ne plus fermer, en effet le fonds d'investissement Ripplewood a déposé une offre de reprise du service en ligne il y a quelques jours.

Les utilisateurs de ING quant à eux ont été invités à migrer vers Hello Bank qui est une filiale de BNP Paribas.