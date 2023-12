Le député LR Mansour Kamardine qualifié de «Nègre de Maison» : à quoi cette expression péjorative renvoie-t-elle ?

Jeudi dernier, le député Les Républicains de Mayotte, Mansour Kamardine, a été qualifié de «nègre de maison» par son homologue insoumis Jean-Philippe Nilor, en raison de l’attribution d’un poste. Une qualification que l’élu LR a vivement dénoncée, réclamant des excuses publiques. Mais d’où vient cette expression ?

Une insulte qui a énormément choqué. Le 21 décembre dernier le député LFI de Martinique Jean-Philippe Nilor a qualifié son collègue LR de Mayotte, Mansour Kamardine, de «nègre de maison». La raison ? L’attribution à l’élu mahorais de la présidence de la nouvelle commission d’enquête à l’Assemblée nationale sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’Outre-mer, dont Jean-Philippe Nilor avait fait voter la création à la fin du mois de novembre.

Une réaction insultante dont la connotation a vivement fait réagir. Ce terme de «nègre de maison» a été popularisée par un discours de Malcolm X, en 1963, lorsque ce dernier revenait sur la période de l’esclavage aux Etats-Unis et la position des personnes de couleur noire qui, en travaillant chez leurs «maîtres», bénéficiaient de plus d’avantages, bien que très minces, par rapport aux autres esclaves, qui travaillaient eux dans les champs. Une sorte de traitrise à sa communauté d’origine, au profit du pouvoir, selon les accusateurs.

vague de soutiens à Mansour Kamardine

Choqué et heurté par ses propos, Mansour Kamardine a exigé des excuses de la part de Jean-Philippe Nilor. «Je suis Mahorais, noir et musulman, mais en politique je suis avant tout un citoyen français élu de Mayotte. J’ai la République et ses valeurs chevillées au corps. Mayotte coulera dans mes veines tant que mon cœur battra. Mais jamais, au grand jamais, je ne n’accepterai le racisme et l’ethnicisme, pas plus de la part d’un ultramarin que d’un métropolitain. Aussi, je demande au député LFI de la 4e circonscription de Martinique de me présenter instamment des excuses publiques, dans la presse régionale et dans la presse nationale», a-t-il indiqué au travers d’un communiqué.

Le député Les Républicains a bénéficié d’un large soutien, au sein même de sa famille politique et au-delà. «Affectueux soutient à mon ami Mansour Kamardine. Etre député LFI n’autorise pas tout, pas l’injure, pas l’insulte raciste», a déclaré Olivier Marleix, président du groupe LR au Palais Bourbon, exigeant des sanctions auprès de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale.

Affectueux soutien à mon ami @Kamardine_M. Être député LFI n’autorise pas tout, pas l’injure, pas l’insulte raciste. L’Assemblée nationale ne peut pas tolérer cela d’un de ses membres @YaelBRAUNPIVET https://t.co/rZcrQFfjxP — Olivier Marleix (@oliviermarleix) December 23, 2023

Un soutien largement partagé, également par le président des Républicains Eric Ciotti, dénonçant «le racisme le plus crasse venu des Insoumis».