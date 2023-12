Vents violents, crues, avalanches… Quels sont les 20 départements placés en vigilance jaune ce dimanche ?

Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour «vents violents», «crues», et «avalanches», ce dimanche 24 décembre.

Vers un Noël doux et humide ? Selon Copernicus, l'année 2023 sera «la plus chaude jamais enregistrée dans l’Histoire», après un mois de novembre «extraordinaire» qui est devenu le sixième mois consécutif à battre des records de températures. Mais, cette tendance sera-t-elle la même pour Noël ? Selon les prévisions de Météo-France, c’est bien le cas pour ce dimanche 24 décembre, avec toutefois quelques alertes et une vigilance jaune dans une vingtaine de départements.

Météo-France a ainsi placé l’Aisne (02), les Ardennes (08), l’Aube (10), la Charente (16), la Charente-Maritime (17), le Doubs (25), la Marne (51), l’Oise (60), le Bas-Rhin (67), le Haut-Rhin (68), le Rhône (69), la Seine-et-Marne (77), la Vendée (85) et le Territoire de Belfort (90) en vigilance «crues». Tandis que l’Isère (38), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74) ont été placées en vigilance jaune «avalanches». Enfin, les habitants du Nord (59), de la Somme (80) et du Pas-de-Calais (62) devront se méfier du vent qui soufflera fort dans ces départements.

Des températures très douces

Côté températures, elles seront extrêmement douces ce dimanche matin, largement au-dessus des moyennes de saison avec 10 °C pour Paris ou encore un maximum de 12 °C pour Perpignan.

Au cours de l’après-midi, ces températures vont se situer 4 ou 5 °C au-dessus des moyennes de saison avec notamment 13 à Lille, 14 au Havre, et jusqu’à 18 °C pour Perpignan.