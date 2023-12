Violences urbaines : «Le 31 décembre sera sous haute tension», selon un syndicaliste policier

«Le 31 décembre sera sous haute tension», a déclaré ce lundi matin sur CNEWS, Eric Henry, syndicaliste policier et délégué national Alliance.

Une explosion de violences urbaines le soir de la Saint-Sylvestre ? C'est ce que redoute Eric Henry, syndicaliste policier et délégué national Alliance, interrogé ce lundi dans la Matinale de CNEWS. «J'aimerais bien me tromper mais le 31 décembre, je le crains, sera sous haute tension», a-t-il dit, affirmant, par ailleurs, que le dispositif sécuritaire serait plus conséquent que celui mis en place pendant les fêtes de Noël.

Les principales craintes concernent les violences urbaines, et plus particulièrement les incendies de mobilier urbain ainsi que les jets de mortier d'artifice.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre 2023 avait été celui avec le «moins de véhicules incendiés et le plus d'interpellations» en France, avait expliqué en début d'année le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin.

490 personnes avaient été arrêtées à travers le territoire et 690 véhicules incendiés, contre 874 pendant la nuit du passage de 2021 à 2022.