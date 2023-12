Julien Odoul : «L’immigration est le carburant de l’insécurité»

«L’immigration est le carburant de l’insécurité», a déclaré ce mardi sur CNEWS Julien Odoul, député de l'Yonne et porte-parole du Rassemblement national.

Invité de la Matinale de CNEWS, ce mardi 26 décembre, le porte-parole du Rassemblement national, a dressé un parallèle entre l'immigration et l'insécurité en France.

«L’immigration est véritablement le carburant de l’insécurité dans le pays. Aujourd’hui tout le monde le reconnaît, sauf certains gauchistes extrémistes. Tout le monde reconnaît que s’attaquer à l’immigration, c’est aussi lutter contre l’insécurité du quotidien qui pèse sur les Français», a déclaré le député de l’Yonne.

Julien Odoul a pointé du doigt les responsables de cette insécurité estimant qu'ils s'agissaient de «nos gouvernants depuis 40 ans. Ceux qui n’ont pas voulu traiter le problème, ceux qui ont minimisé cette situation, ceux qui n’ont pas pris les bonnes décisions.»

«Dans les quartiers on sait qu’il y a une économie parallèle qui est nourrie par le communautarisme et vous avez des passerelles entre l’immigration, l’islamisme, le grand banditisme, la criminalité et la délinquance du quotidien, les incivilités qui pourrissent la vie des Français», a conclu Julien Odoul.