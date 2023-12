Karl Olive : «Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de LFI sont des dangers pour la société»

«Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de personnes de La France insoumise sont des dangers pour la société», a déclaré ce mercredi sur CNEWS Karl Olive, député Renaissance des Yvelines.

Karl Olive était l’invité de La Grande Interview mardi 27 décembre sur CNEWS. Il est revenu sur ses déclarations face à Sonia Mabrouk dans La Grande Interview mercredi 31 octobre dernier. Il estimait que Jean-Luc Mélenchon était «un danger pour la société» et qu’il devrait être «fiché S», après le positionnement du leader de la France insoumise sur le conflit au Proche-Orient.

Selon le député macroniste, le leader de La France insoumise serait «bien plus dangereux qu’un certain nombre de fichés S dans notre pays». Il a notamment ajouté qu’«un certain nombre de personnes de la France insoumise […] sont des dangers pour la société». Il s’est justifié en affirmant qu’ils ne «mesuraient pas les dégâts qui sont occasionnés» à cause de leurs propos, que Karl Olive a qualifiés de «mensonges traduits comme vérités dans les quartier populaires où la diversité fait son œuvre».

«C’est insupportable !», s’est emporté l’ancien édile de Poissy face à son hôte, Yoann Usai. Il a rappelé avoir été victime de «deux […] menaces de mort» de la part de «militants de la France insoumise».

Karl Olive est également revenu sur certaines de ses discussions avec «des amis originaires de la diversité» dans les quartiers français. Ces individus étaient, selon lui, «en flagrant délit de méconnaissance totale sur le projet de loi sur l’immigration». Ils auraient d’ailleurs repris dans leurs propos des formules énoncées par la France insoumise, d’après le député. Il a déclaré qu’après leur échange, ses interlocuteurs s’étaient rendu compte des «véritables mensonges» propagés par les membres du parti politique de Jean-Luc Mélenchon.