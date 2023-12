La Tour Eiffel fermée en raison d'une grève, 100 ans jour pour jour après la mort de Gustave Eiffel

Ce mercredi 27 décembre, 100 ans jour pour jour après la mort de son concepteur Gustave Eiffel, la célèbre Tour Eiffel a dû fermer ses portes au public. En cause, une grève de ses salariés.

Une fermeture très symbolique. Alors qu'est célébré le 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel, la Tour du même nom est fermée au public ce mercredi 27 décembre en raison d'un mouvement de grève des salariés de la SETE (Société d'exploitation de la tour Eiffel) qui gère le monument.

Le jour anniversaire de la mort du concepteur de la Tour Eiffel n'a pas été choisi au hasard par les grévistes, puisque le communiqué de la CGT a précisé que la grève est organisée «pour dénoncer la gestion actuelle qui mène tout droit la SETE dans le mur.»

Dans le cadre des célébrations, la Tour Eiffel doit accueillir un concert ce mercredi. Le DJ français, Michaël Canitrot, se produira dès 21h depuis le premier étage de la Tour durant une heure. Un son et lumière est également au programme avec plus de 250 projecteurs installés pour l'occasion. La diffusion à la télévision aura lieu ensuite à 22h50, sur la chaîne CSTAR. Plus tard, le spectacle sera présenté sur C8 et disponible sur Mycanal, le replay des chaînes du groupe Canal+.