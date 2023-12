Vendre sa voiture : voici les 5 erreurs à éviter

Démarches administratives, recherche d’un acheteur, rédiger une annonce… Vendre sa voiture implique plus de travail qu’on ne le pense et des erreurs peuvent être commises.

Vendre un véhicule n’est pas de tout repos et certains détails ne doivent pas être négligés.

Ne pas bien entretenir sa voiture

Votre voiture doit faire bonne impression dès le premier coup d’œil. Si elle est mal entretenue, le coup de foudre sera difficile à avoir pour les potentiels acheteurs.

Il est ainsi conseillé de laver son véhicule, à l’intérieur comme à l’extérieur, avant de poster votre annonce. Si votre voiture présente des rayures, certains peuvent facilement être effacées. Veillez également à enlever tout désordre ou objet personnel qui pourrait traîner à l’intérieur.

Faire une mauvaise estimation du prix

Une bonne estimation est essentielle pour vendre une voiture, pour le vendeur comme pour l’acheteur. Une voiture surévaluée ou sous-évaluée peut rapidement être un frein lors de la vente.

Il vaut donc mieux se renseigner en consultant les petites annonces de voitures similaires à la vôtre par exemple.

Négliger son annonce

Qu’elles soient pour une offre d’emploi, une location de bien ou pour la vente d’une voiture, les annonces sont primordiales. Il faut donc y accorder une certaine importance pour donner envie à de potentiels acheteurs de sauter le pas.

Pour cela, il suffit de soigner les photos prises du véhicule et de rédiger une annonce de claire et précise. Indiquer son kilométrage, son historique d’entretien et ajouter les réparations réalisées sont primordiales pour montrer que vous êtes transparent. Ce type d'oubli (s'il est volontaire ou non) laisse alors place au doute et les potentiels clients ne se sentiront pas face à un vendeur de confiance.

Oublier de rassembler les documents nécessaires

Comme pour la vente d’un bien, certains documents sont nécessaires. Ces documents permettent notamment de fournir toutes les informations essentielles aux acheteurs potentiels les informations essentielles sur le véhicule et de faciliter le processus de vente.

Parmi ces documents, il est important d’avoir avec soi le titre de propriété et l’historique du véhicule, qui garantissent que vous êtes bien le propriétaire de la voiture en vente, les factures d'entretien et l’historique de réparation, et enfin, le carnet d’entretien.

Être victime d’une arnaque

Attention, bien que généralement les arnaques proviennent du vendeur directement, les pièges peuvent aussi venir de l’acheteur.

Ainsi, ne vendez jamais une voiture sans avoir rencontré l’acheteur, et surtout, ne la confiez pas pour un essai sur route, par exemple, sans être présent également.

Concluez toujours la vente de votre véhicule par la signature d’un contrat avec votre acheteur, et n’hésitez pas à lui demander une copie de sa pièce d’identité.

Enfin, pour ce qui est du paiement, il faut privilégier les chèques de banque qui sont plus sécurisés. Gare aux sommes en liquide, de faux billets peuvent être glissés parmi les vrais.