Vents violents : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Des vents violents vont toucher la pointe ouest et le nord du pays ce mercredi. Météo-France a donc placé sept départements en vigilance jaune.

Prudence. Pour cette journée du mercredi 27 décembre, Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour vents violents.

C’est l’ouest du pays qui sera le plus touché par ces vents selon l'agence météorologique, et plus particulièrement la pointe bretonne. Ainsi, le Finistère, les Côtes-d’Armor, le Morbihan mais aussi la Manche et le Calvados sont concernés par cette vigilance.

© Météo-France

Le Pas-de-Calais et le Nord sont également visés par cette alerte.

Si la vigilance est de mise, les rafales ne devraient pas dépasser les 100 km/h, mais resteront tout de même soutenues tout au long de la journée plus particulièrement sur la façade Atlantique.