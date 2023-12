Commandes en cours chez Habitat : que va-t-il se passer pour les clients ?

La liquidation judiciaire de l’enseigne d’ameublement Habitat a été prononcée ce jeudi au tribunal de Bobigny. En pleine période des fêtes de fin d’année, près de 400 salariés vont être licenciés et 9 millions d’euros de commandes déjà payées ne seront jamais livrées.

Une liquidation et des questions en suspens pour des milliers de clients. Jeudi 30 novembre dernier, la direction de l’entreprise spécialisée dans l’ameublement et l’équipement de maison avait demandé son placement en redressement judiciaire. En cessation de paiement, Habitat expliquait vouloir stabiliser sa situation financière. Deux semaines plus tard, vendredi 15 décembre, les administrateurs judiciaires annonçaient en comité social et économique qu’ils allaient demander la liquidation de l’enseigne vieille de 60 ans. La liquidation judiciaire a été actée ce jeudi matin par le tribunal de commerce de Bobigny.

Au vu de la situation détériorée des comptes, les administrateurs judiciaires de l’enseigne qui compte encore 25 magasins en France ont demandé la liquidation judiciaire du groupe.

Un site internet pour les clients mais pas de garanties

Lors de l’audience qui s’est tenue ce jeudi matin, le tribunal expliquait que la situation était «irrémédiablement compromise» pour l’entreprise spécialisée dans l’équipement de la maison, notamment «en raison de l’absence de trésorerie et de l’impossibilité d’utiliser la marque».

Selon les premières estimations du palais de justice, «l’encours des clients non livrés qui ont payé un acompte est de 9 millions d’euros». Ces acheteurs auront d’ailleurs peu de chances de récupérer leurs meubles ou de se faire rembourser avec la liquidation judiciaire. En effet, ces clients sont considérés comme des créanciers chirographaires, c’est-à-dire qu’ils passent après les employés, l’Urssaf, les impôts et les fournisseurs de l’entreprise.

Une plate-forme a toutefois été mise en place par les administrateurs judiciaires pour signaler les litiges. Les créanciers doivent se rendre sur le site habitat.procedurecollective.com. Chaque acheteur qui n’a pas été livré ou qui n’a pas récupéré la somme de son achat doit joindre sur le site une copie de facture, un bon de commande ou de livraison, en plus de son Iban.

Une affaire qui n'est pas sans rappeler le cas du site internet Made.com, dont la liquidation judiciaire en 2022 avait laissé plusieurs milliers de clients furieux, leurs commandes en cours n'ayant pas été honorées.