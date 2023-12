Famille tuée à Meaux : le père a reconnu les faits en garde à vue

Le père de famille, soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants lundi à Meaux (Seine-et-Marne), a reconnu les faits, a-t-on appris ce jeudi d'une source proche du dossier.

Il a avoué l'horreur. Placé en garde à vue depuis son interpellation mardi à Sevran (Seine-Saint-Denis), le père de famille âgé de 33 ans soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants lundi à Meaux (Seine-et-Marne), a reconnu les faits.

Pour le moment, il n'avance pas d'explication rationnelle, a appris CNEWS. Une information judiciaire doit être ouverte à l'issue sa garde à vue pour «homicides volontaires sur mineurs de 15 ans» et «homicide volontaire par conjoint».

S'il est déclaré pénalement responsable, sans abolition ni altération du discernement, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La question se pose puisqu'il suivait un traitement pour troubles dépressifs et psychotiques depuis 2017.

Lundi soir, la femme de 35 ans née en Haïti et ses quatre enfants, deux fillettes de 10 et 7 ans et deux garçons de 4 ans et 9 mois, avaient été trouvés morts dans différentes pièces du domicile, dans une «scène de crime d'une très grande violence», avait décrit Jean-Baptiste Bladier, procureur de la République à Meaux.