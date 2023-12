Famille tuée à Meaux : voix entendues, traitement oublié... Ce qu'a dit le père aux enquêteurs

Lors de sa garde à vue, un père de famille a reconnu ce jeudi avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Meaux (Seine-et-Marne) le 25 décembre. Il a indiqué aux enquêteurs avoir entendu des «voix» et «oublié la prise de son traitement la veille» du quintuple meurtre. L'homme a également précisé avoir «noyé ses deux fils» et «se sentir vide» depuis les faits.

Des explications inquiétantes. Le père de famille a reconnu ce jeudi avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Meaux (Seine-et-Marne) lundi 25 décembre. En marge de sa garde à vue, il a indiqué aux enquêteurs avoir «porté des coups de coups de couteau» à sa femme et à ses deux filles, respectivement âgées de 7 et 10 ans.

Il a aussi reconnu avoir noyé ses deux fils, âgés de 4 ans et 9 mois. Selon ses dires, il aurait «entendu des voix» lui demandant de «faire du mal», sans pouvoir pour autant expliquer aux enquêteurs «l'élément déclencheur de son passage à l'acte». Ces dires ont été confirmés par les autopsies des corps menées mercredi 27 décembre à l'Institut médico-légal de Paris.

Le suspect a aussi fait savoir qu'il «ne ressentait rien» et se «sentait vide», depuis le drame. Sous traitement depuis 2019, le père a finalement avoué ne pas avoir pris ses médicaments le 24 décembre, soit la veille des faits.

Le parquet de Meaux doit communiquer cet après-midi sur les suites judiciaires dans cette affaire, après avoir ouvert ce matin une information judiciaire des chefs d'homicide volontaire par conjoint, et homicides volontaires sur mineurs de 15 ans. Son placement en détention provisoire a également été requis ce jeudi.