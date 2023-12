Habitat : l'enseigne de magasins d'ameublement fixée sur son sort ce jeudi

L’enseigne Habitat doit savoir ce jeudi 28 décembre si la demande de liquidation à son encontre aboutira. Celle-ci avait été faite par les administrateurs, après son placement en redressement judiciaire en novembre.

Une décision après une attente d’un mois. Après un placement en redressement judiciaire le 30 novembre dernier, la justice tranchera ce jeudi sur le sort de l’enseigne d’ameublement Habitat.

La marque doit savoir si la liquidation, demandée par les administrateurs judiciaires deux semaines après le redressement, prendra effet.

«La décision du Tribunal de commerce statuant sur la conversion du plan de redressement en liquidation judiciaire des sociétés Habitat France et Habitat Design International sera rendue le 28 décembre», a déclaré l'avocat Arthur-Léo Gandolfo.

Des difficultés financières profondes

Habitat avait annoncé demander son redressement judiciaire, en raison de «difficultés financières profondes, largement attribuables».

Selon l’enseigne, cette difficulté est due «à une gestion antérieure défaillante et exacerbée par des facteurs plus récents» comme l’inflation, mais aussi «une baisse significative de la fréquentation des magasins» et «des mouvements sociaux internes ayant perturbé l'activité».

Fondée en 1964, Habitat France spécialisée dans l'ameublement et l'équipement de maison compte 25 magasins. L’entreprise emploie actuellement 315 salariés et a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros.

La société mère, Habitat Design International, emploie 68 personnes et affichait en 2022 un chiffre d'affaires de 51,8 millions d'euros.