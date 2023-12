Ile-de-France : la région reste la plus peuplée, mais sa croissance démographique inquiète toujours

Avec plus de 12 millions d'habitants, la région Ile-de-France reste de loin la plus peuplée en France selon les chiffres publiés par l'Insee, ce jeudi 28 décembre. Cependant la démographie connaît un ralentissement notable depuis 2015.

Une tendance qui s'explique après l'étude de deux facteurs. La région Ile-de-France reste, avec ses 12.317.279* habitants toujours la région la plus peuplée de l'Hexagone, selon les derniers chiffres de l'Insee publiés ce jeudi 28 décembre.

L'Institut national de la statistique et des études économiques a constaté un ralentissement de la démographie dans la région entre 2015 et 2021, par rapport à la période 2010-2015.

Soldes naturel et migratoire en baisse

Dans son étude, l'institut a relevé une hausse de 39.189 habitants dans la région francilienne entre 2015 et 2021 (+0,3% par an en moyenne), moins importante que sur la période 2010-2015 (+0,5%).

Selon les données, ce ralentissement s'explique notamment par une baisse du solde naturel, soit la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès sur un territoire. En effet, sur la période 2010-2015, ce dernier s'établissait à +0,9%, pour +0,8% entre 2015 et 2021.

Dans un second temps, le solde migratoire s'est lui aussi affaissé. Entre 2010 et 2015, celui-ci s'établissait à -0,4%, pour -0,5% entre 2015 et 2021. Pour rappel, ce taux résulte de la différence entre les personnes qui entrent, et celles qui sortent, dudit territoire.

La ruralité victime d'une crise démographique ?

Dans son rapport, l'Insee a constaté une tendance claire où la démographie croit dans les villes, au même rythme que sa densité d'ailleurs, et se stabilise en milieu rural.

Au 1er janvier 2021, la France était peuplée par 67.408.052 personnes dont 45.423.082 en milieu urbain et 21.984.970 en milieu rural. «Dans l’urbain densément peuplé, la croissance est soutenue par un solde naturel positif (+0,6 %) malgré un solde migratoire négatif (-0,2 %). [...] La moindre croissance de la population rurale s’explique par un solde naturel négatif malgré la contribution positive du solde migratoire apparent», précise l'Insee.

Ainsi, entre 2010 et 2015, la croissance démographique s'établissait à +0,5%, pour seulement +0,2% par an en moyenne sur la période 2015-2021.

*Chiffre daté du 1er janvier 2021