Météo : après Gerrit, une nouvelle perturbation arrivera en France ce week-end… A quoi faut-il s’attendre ?

Après le passage de la tempête Gerrit dans le nord-ouest de la France, une nouvelle perturbation doit faire son apparition dans l’Hexagone durant le week-end de la Saint-Sylvestre. Celle-ci doit mêler pluie et vents violents.

Une météo toujours agitée. Ce mercredi 27 et jeudi 28 décembre, la France a été balayée par une tempête baptisée Gerrit. Originaire du Royaume-Uni, cette dégradation météorologique a provoqué des rafales allant jusqu’à 110 km/h sur les côtes, et des pluies torrentielles dans certaines zones de l’Hexagone.

Néanmoins, les conditions météorologiques ne devraient pas enregistrer d’améliorations en cette fin de semaine et à l’approche du Nouvel An. En effet, dans son bulletin prévisionnel, Météo-France a indiqué qu’une nouvelle perturbation doit avoir lieu à compter de ce vendredi.

«Vendredi, deux fronts pluvieux donneront encore quelques précipitations sur le pays. Le front qui ondule du centre-ouest jusqu’au nord-est ce jeudi, perdra progressivement en activité vendredi, mais pourra encore lâcher de faibles précipitations éparses de l’Aquitaine au Jura», a noté le service météorologique.

«Un deuxième front pluvieux plus actif, suivi d’un régime de traîne avec des averses, concernera le nord du pays. Les cumuls de pluie, pourraient atteindre 20 à 30 mm localement sur le Pas-de-Calais, où la situation hydrologique reste sensible», a-t-il ajouté.

Concernant les rafales, celles-ci devraient être particulièrement présentes dans le tiers nord de la France. Le vent peut souffler jusqu’à 40 à 50 km/h dans les terres, jusqu’à 60 à 80 km/h sur les côtes de Manche et jusqu’à 90 km/h sur le littoral du Pas-de-Calais.

Des rafales à 100 km/h localement le 31 décembre

Durant la journée du samedi 30 décembre, une accalmie devrait être aperçue dans l’Hexagone. Des éclaircies devraient être observées dans le sud-ouest et dans le nord-est du pays. Mais alors que l’ambiance semble rester douce, une dernière perturbation devrait s’inviter en France clôturant ainsi un début d’hiver pluvieux.

Toujours d’après Météo-France, «entre la nuit de samedi et dimanche et la soirée de dimanche, une perturbation traversera le pays d’ouest en est. Elle s’accompagnera d’un renforcement du vent à son passage, et à l’arrière dans la traîne, sur la Bretagne et le long de la Manche, avec des rafales à 80-90 km/h sur le littoral, localement 100 km/h, des rafales à 70-80 km/h dans l’intérieur, de la Bretagne jusqu’aux Hauts-de-France, en passant par l’Île-de-France».

«À la mi-journée de dimanche, on devrait retrouver le front froid de la perturbation des Pyrénées au Centre-Est et a Nord-Est en passant par le Massif central. Au passage de la perturbation et dans l’air froid de la traîne, la limite pluie neige s’abaissera progressivement sur les massifs, apportant un peu de neige en moyenne montagne. Le pourtour méditerranéen restera épargné, avec seulement quelques faibles remontées pluvieuses à l’avant de la perturbation, et un passage de la perturbation très atténuée sur une partie de la Provence», a conclu Météo-France.