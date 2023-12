ZFE : quels sont les véhicules qui ne pourront plus circuler en 2024 ?

À compter du 1er janvier 2024, de nombreux véhicules ne pourront plus circuler dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE). Découvrez quels sont les véhicules concernés par le durcissement des mesures.

Un durcissement des règles appliqué dès le 1er janvier 2024. Mises en place dans de nombreuses agglomérations françaises, les Zones à Faibles Émissions sont des aménagements permettant de limiter l’accès à un secteur à certains véhicules jugés trop polluants, afin de lutter contre la pollution.

Ces interdictions surviennent notamment lors de pics de pollution ou lors de fortes chaleurs et concernent certains types de véhicule. Mais dès le 1er janvier 2024, de nouveaux véhicules seront interdits de circulation dans ces zones qui sont au nombre de cinq en France : Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen.

Les véhicules les plus anciens sanctionnés

Au sein de ces cinq agglomérations, les véhicules immatriculés avant le 31 décembre 1996 (sans vignette Crit’Air), ainsi que les véhicules possédant une vignette Crit’Air 4 ou 5 seront interdits de circuler dans les Zones à Faibles Émissions. Au niveau des deux-roues, ceux fonctionnant à l’essence et immatriculés entre le 1er juin 1999 et le 30 juin 2000 seront également concernés.

Les véhicules possédant la vignette Crit’Air 5 sont les véhicules circulant au diesel et possédant la norme Euro 2, immatriculés entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2000, tandis que la vignette Crit’Air 4 désigne les diesels de la norme Euro 3, immatriculés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005.

Les Crit'Air 4 dans le viseur

Nouvellement inclus dans la liste de restriction, les véhicules possédant la vignette Crit’Air 4 concerneront de nombreux Français. Parmi les véhicules les plus fréquents sur nos routes et compris dans cette classification, on y trouve notamment la Peugeot 206, la Ford Fiesta ou encore la Renault Laguna.

En cas de doute sur le classement de son véhicule, il est possible d'effectuer une simulation sur le site officiel de la vignette Crit'Air.