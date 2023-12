Emmanuel Macron : quels sont ces «sept piliers» qu'ils veut renforcer en 2024 ?

Dans une tribune publiée ce vendredi 29 décembre, le président de la République Emmanuel Macron a détaillé les «sept piliers» de sa «doctrine». Des priorités nationales mises en avant par le chef de l’Etat malgré un contexte tendu à l’échelle internationale en raison de la guerre en Ukraine et du conflit Israël-Hamas.

Ce vendredi 29 décembre, le chef de l’Etat Emmanuel Macron a réitéré sa volonté d’«accélérer en même temps sur le plan de la transition écologique et de la lutte contre la pauvreté», a écrit le président de la République dans une tribune dans le quotidien Le Monde.

À ce titre, le locataire de l’Elysée a identifié les «sept piliers» de sa «doctrine» plaidant de nouveau pour «créer les conditions d'un choc financier» pour aider les pays émergents à mettre en place des politiques «budgétaire et monétaire non orthodoxes».

«Il nous faut mobiliser, au-delà des financements publics, de nouveaux mécanismes d'assurance privée face au risque climatique», estime-t-il, en annonçant pour le premier semestre 2024 «un premier paquet pour l'adaptation au changement climatique et les pertes et préjudices», au Bangladesh d'un milliard d'euros investis par l'Agence française de développement.

En fin d’année, soit en septembre 2024, la France doit signer, avec le Kazakhstan, «un sommet One Planet en marge de la prochaine Assemblée générale des Nations unies». Celui-ci sera consacré à l’accès à l’eau et ses «mécanismes de gouvernance à l’échelle mondiale», a indiqué Emmanuel Macron dans sa tribune.

Concernant la préservation de la biodiversité, la troisième conférence des Nations unies sur l'océan se tiendra à Nice en juin 2025, une initiative conjointe de la France et du Costa-Rica. Elle doit permettre d'«adopter un compact pour l’océan qui actualise le droit international – notamment sur l'interdiction de la pollution plastique et la protection de la haute mer et des fonds marins», a détaillé le président de la République.

Objectif «non-négociable»

Cette tribune survient à deux jours des vœux d’Emmanuel Macron à la Nation. Ceux-ci seront placés d’ailleurs sous le signe de l’«unité», a appris l’AFP auprès d’un conseiller présidentiel. Ce sera également l’occasion pour le chef de l’Etat de revenir sur les multiples «incidents» ayant secoué son deuxième quinquennat depuis le début de l’année 2023.

Ainsi, dans cette tribune, Emmanuel Macron en a profité pour insister sur la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat à l’heure où la France se retrouve en pleine crise politique née de la loi sur l'immigration.

Objectif «non-négociable». «Les pays les plus avancés, qui sont aussi ceux qui ont le plus émis de CO2 depuis la révolution industrielle, doivent sortir des énergies fossiles», a rappelé Emmanuel Macron.

Pour le charbon en particulier, «le G7 a une responsabilité, celle d('en) sortir dès 2030 (la France le fera dès 2027)» précise le président français.

Il appelle à aider les pays émergents dans leurs transitions, en «accélér(ant) le financement des énergies renouvelables mais aussi de l'énergie nucléaire, dont le rôle est clé».