Grippe : voici les 7 régions désormais classées en «phase épidémique»

Alors que le Covid fait son retour, la grippe saisonnière, elle aussi, perturbe les fêtes de fin d'année. Sept régions sont désormais classées en «phase épidémique».

Depuis mi-décembre, l'épidémie de grippe saisonnière s'est étendue en France. Gagnant ainsi, tout l'Est de la métropole, comme l’a annoncé l'agence de Santé Publique.

Concernant la grippe, la semaine dernière a été marquée par le «passage en phase épidémique des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie», ont résumé dans un bilan hebdomadaire les autorités sanitaires. Ce sont désormais au tour des Hauts-de-France et de l’Ile-de-France d'être touchées d'après le dernier bulletin publié le mercredi 27 décembre.

L'épidémie était arrivée en métropole via Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Avec ces nouvelles régions, c'est tout le pan Est du pays qui est atteint. Les régions plus à l'ouest devraient bientôt être frappées, beaucoup étant déjà en phase dite pré-épidémique. Outre-mer, la Guyane ainsi que Mayotte sont aussi impactées et la Guadeloupe vient de rejoindre la liste des zones en pré-épidémies.

La bronchiolite en déclin

Alors que la grippe s'étend en France, l'Agence de Santé Publique constate en revanche un déclin de l'épidémie de bronchiolite, qui frappe essentiellement les bébés. «Le pic de l'épidémie de bronchiolite a été atteint (début décembre) dans l'Hexagone», a-t-elle détaillé, indiquant «une diminution des indicateurs syndromiques pour la troisième semaine consécutive».

Dernière grande épidémie hivernale à être suivie hebdomadairement, le Covid-19 continue à enregistrer une vague importante mais celle-ci donne des signes de stabilisation. Les consultations en ville pour le Covid ont ainsi cessé d'augmenter. Toutefois, à l'hôpital, les passages en urgence liés à la maladie ont encore vu leur part légèrement progresser.

Dans ce contexte, notamment à l'approche du Nouvel An, «l'adoption systématique des gestes barrières par tous est essentielle, notamment le port du masque en cas de symptômes, dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles», a rappelé Santé Publique France, appelant aussi les personnes fragiles à se faire vacciner contre le Covid et la grippe.