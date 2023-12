Hautes-Pyrénées : une femme survit à une chute de plusieurs centaines de mètres lors de l’ascension du Pic du Midi

Une femme de 47 ans a chuté de plusieurs centaines de mètres ce jeudi 28 décembre alors qu’elle tentait de gravir le Pic du Midi (Hautes-Pyrénées) en raquettes.

Plus de peur que de mal pour cette randonneuse. Âgée de 47 ans, une femme qui tentait l’ascension du Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées, a fait une chute de plusieurs centaines de mètres ce jeudi soir, a annoncé le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM).

Les secouristes sont intervenus en hélicoptère afin d’aider la touriste, originaire de Dordogne, qui ne portait pas de casque. Miraculeusement, la victime s’en est très bien sortie compte tenu de la longue chute subie. Elle ne souffre que de simples contusions.

Accompagnée de son compagnon et ses deux enfants, elle avait décidé d’entamer l’ascension du Pic du Midi (2.877 mètres) avec ses raquettes pour seul équipement.

«C’était une famille mal équipée» car «toutes les pentes sont recouvertes de neige et la raquette ne tient pas», a expliqué un sous-officier du PGHM de Pierrefitte-Nestalas.

Ainsi, avec ces «conditions hivernales», il est vivement conseillé de se munir de matériel d’alpinisme comme un casque, des crampons, un piolet et de bonnes chaussures. «On a continué à avoir des appels aujourd’hui de gens qui voulaient tenter à nouveau le Pic en raquette, et on leur déconseille fortement» a continué le sous-officier.

Par ailleurs, la touriste a été évacuée avec sa famille, et «a été vue par un médecin et elle a pu poursuivre ses vacances».