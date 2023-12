Huîtres d'Arcachon interdites : les producteurs menacent de porter plainte s'ils ne sont pas indemnisés

Après l’interdiction de la pêche et de la vente d’huîtres originaires du bassin d’Arcachon par la préfecture de Gironde, les ostréiculteurs réclament une indemnisation pour compenser les pertes. Une plainte pourrait être déposée si une solution n'est pas trouvée.

«Aujourd'hui, c'est un sentiment d'injustice qui règne parmi nous», a déclaré Olivier Laban, président du Comité régional de conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA). L’inquiétude règne chez les ostréiculteurs après que la préfecture de Gironde a interdit la pêche, la récolte et la vente de l’ensemble des huîtres issues du bassin d’Arcachon.





Alors que plusieurs cas de gastro-entérite aiguë ont été détectés durant les fêtes de Noël, les coquillages originaires de cette zone seront par conséquent absents des tables au Nouvel An.





Le système d'assainissement des rives du bassin serait derrière cette contamination selon les professionnels. En deux mois et demi, il a plu quelques 550 mm d'eau - soit 550 litres au mètre carré - sur la zone, contre 800 mm par an généralement, a indiqué Olivier Laban. «Le système d'assainissement a débordé et l'eau souillée a migré vers le point le plus bas, les eaux du bassin», a-t-il ajouté.

Environ 8 millions d’euros de pertes

«Autant, on est capable d'accepter les conséquences des phénomènes naturels, ça fait partie des risques du métier, autant là (...) la décision d'interdiction qui a été prise est la bonne, mais on a du mal à l'avaler, car on n'y est pour rien, mes collègues et moi, on a bien fait notre travail», a déploré le représentant.





Les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon estiment ainsi leurs pertes à environ 8 millions d'euros et envisagent de porter plainte si «une solution concrète pour indemniser les entreprises sinistrées» n'est pas rapidement trouvée. «Aujourd'hui, il faut savoir qui va payer l'addition», a assuré Olivier Laban, pointant du doigt les collectivités gestionnaires du réseau d'assainissement «qui a montré ses limites».





Alors que 60.000 tonnes d’huîtres sont consommées en France à Noël, les ventes de ce Nouvel An auraient représenté environ 800 tonnes de coquillages, pour un chiffre d'affaires de 7 à 9 millions d'euros pour les ostréiculteurs arcachonnais.

«On ne demande pas le remboursement de tout le chiffre d'affaires, uniquement de la marge brute perdue», car les huîtres remises dans les parcs seront vendues, une fois la qualité de l'eau rétablie. Le délai prend ordinairement 28 jours pour ce type de contamination d’après un producteur.