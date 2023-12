«L'État n'a jamais laissé tomber l'hôpital public français», affirme la députée macroniste Maud Bregeon

«L'État n'a jamais laissé tomber l'hôpital public français», a affirmé ce vendredi sur CNEWS Maud Bregeon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine.

L’hôpital européen Gorges-Pompidou, un établissement public qui dépend des Hôpitaux de Paris a lancé un appel aux dons pour financer un scanner à comptage photonique, un dispositif d’imagerie perçu comme une petite révolution dans le milieu médical.

En cette fin d’année, nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à finaliser l’acquisition du premier scanner à comptage photonique.



Pour faire un don en faveur de ce procédé d’imagerie révolutionnaire : https://t.co/ETQYTRbnRE pic.twitter.com/KlIABqlY61 — Hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP (@HopitalPompidou) December 28, 2023

Invitée dans la Grande Interview, Maud Bregeon, députée des Hauts-de-Seine s'est exprimée sur ce sujet et a assuré que le gouvernement n’a jamais abandonné l’hôpital public. «On a passé des heures dans l’hémicycle à étudier ce qu’on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C’est plusieurs centaines de milliards d’euros pour notre système de santé, donc je ne peux laisser pas dire que l’État laisserait le système de santé en déshérence, c'est complètement faux».

L'État «continuera à redresser l'hôpital public»

La députée des Hauts-de-Seine évoque par ailleurs «une maladresse dans la façon dont cette cagnotte a été lancée». «Ce que je voudrais dire aux gens qui nous regardent, c’est que jamais, on a laissé tomber l’hôpital public. On l’a vu pendant le Ségur, on a été là avant le Covid, on a été là après le Covid et on continuera d’être là. Donc il y a probablement une maladresse dans la communication autour de cet achat».

Enfin, si Maud Bregeon comprend l’étonnement et le choc des français face à cette situation, elle affirme que le gouvernement «continuera à soutenir l’hôpital public et à redresser l'hôpital public qui a été laissé en déshérence depuis des dizaines d’années».

Du côté de l'opposition, cet appel aux dons ne passe non plus. «L’hôpital doit demander la charité», une «honte» pour le député LR de l’Isère et cardiologue Yannick Neuder.