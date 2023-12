Vents violents, pluie, inondations... Voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Alors qu’une nouvelle perturbation s’approche de l’Hexagone, Météo-France a placé 11 départements en vigilance jaune pour vents violents, pluie-inondation ou encore crues. D’après le service météorologique, le temps promet d’être très nuageux et «passagèrement pluvieux».

À l’heure où la tempête Gerrit s’apprête à quitter le territoire français, une nouvelle perturbation doit faire son apparition dans l’Hexagone. Cette dernière doit concerner le nord-est, le nord-ouest ainsi que le sud. De ce fait, Météo-France a placé 11 départements en vigilance jaune pour diverses raisons.

Concernant la vigilance jaune pour «pluie-inondation», cette alerte concerne le Pas-de-Calais et le Nord. En plus de ces deux derniers, la Manche a également été placée en vigilance jaune pour «vents violents». En effet, d’après Météo-France, le vent «souffle en rafales de 40-50 km/h dans les terres, jusqu'à 60 à 80 km/h sur les côtes de Manche, jusqu'à 90 sur le littoral du Pas-de-Calais».

Et ce n’est pas tout. Au total, 10 départements ont été placés en vigilance jaune pour «crues». L’alerte concerne toujours le Pas-de-Calais et le Nord mais aussi l’Aisne, les Ardennes, la Marne, l’Oise, l’Aube, le Bas-Rhin, le Rhône et la Charente-Maritime.

© Météo-France

Dans ses prévisions, Météo-France prévoit un temps pluvieux dès la matinée dans la moitié nord de la France. «En matinée, pluies ou averses sont fréquentes au nord de la Loire jusqu'à la frontière belge, passagèrement soutenues sur le nord des Hauts-de-France. Cette zone d'ondées s'enfonce vers les Pays de la Loire, le Poitou, le Centre-Val de Loire, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et le nord de l'Alsace l'après-midi», a écrit le service météorologique.

Cette dégradation météorologique doit, par la suite, se déplacer vers la moitié sud. «Sous un ciel également très nuageux, des pluies faibles circulent de la Nouvelle-Aquitaine à la Franche-Comté et à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il neige un peu au-delà de 1.800 m sur les Alpes du Nord. Du Languedoc-Roussillon à la basse vallée du Rhône, la grisaille domine encore le matin, elle se morcelle partiellement ensuite», a poursuivi Météo-France.

Du côté des températures, celles-ci seront particulièrement douces. Le service météorologique prévoit entre 10 °C et 14 °C sur tout le territoire, localement 15 °C à 16 °C sur le sud de l’Aquitaine et le pourtour méditerranéen.