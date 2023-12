Voici la période de l'année où il est le plus judicieux de partir à la retraite

En France, l’âge légal de départ à la retraite est désormais fixé à 64 ans. Cependant, peu de personnes savent que certains moments de l’année sont plus propices pour optimiser son départ à la retraite.

Avis aux futurs retraités les plus malins. Préparer son départ à la retraite, c'est s’assurer la meilleure pension possible et des meilleures conditions de vie. Et pour cela, une période de l’année est à privilégier selon Ouest France.

Pour partir à la retraite, chaque salarié doit fixer sa propre date de départ, un an à l’avance. Cette décision peut être prise pour un mois après avoir atteint l’âge légal, qui est de 64 ans. Si un salarié souhaite continuer de travailler après avoir dépassé cet âge, le montant de la pension de retraite sera plus élevé. Cependant, très peu savent que le choix du mois où l’on souhaite mettre fin à sa carrière professionnelle à une incidence très importante sur le montant qui sera versé.

Des conditions à prendre en compte

Avant de déterminer le jour de son départ à la retraite, il faut faire un point sur sa situation. En effet, ce choix dépend du nombre de trimestres cotisés, qui détermine si l’on peut profiter d’une retraite à taux plein ou non, autrement dit une décote, qui correspond au montant le moins élevé en fonction du nombre de trimestres manquants.

D’autre part, une règle s’applique dans le cadre de la dernière année de travail. Cette année-là, le nombre de trimestres retenus est basé sur le nombre de trimestres validés grâce à son salaire. En clair, si un salarié disposant de 4 trimestres choisit le 1ᵉʳ juillet, il ne verra que deux trimestres pris en compte. C'est dû au fait que ces trimestres sont considérés comme entiers en cette dernière année.

Ensuite, il faut jeter un œil du côté de son statut. Les salariés du privé et ceux du public ne disposent pas des mêmes modes de calcul. Du côté du privé, les revenus de l’année en cours ne sont pas pris en compte dans le calcul de la pension de retraite. De ce fait, il sera plus intéressant de partir en début d’année.

Pour les agents du public qui ont obtenu un avancement de salaire au moins six mois avant leur départ, cette augmentation dans le calcul de leur pension n'est pas visible. Cependant, tous leurs salaires de cette dernière année sont pris en compte, ce qui donne plus de possibilités pour le choix du mois de départ.

Le début de l’année plus avantageux ?

Chaque personne proche de la retraite souhaite optimiser ses conditions de vie pour le futur, notamment en payant le moins d’impôts possible. Bonne nouvelle, c’est possible. Il suffirait de pencher pour un départ à la retraite en début d’année.

Pour les agents du privé, une prime de départ est accordée par l’entreprise sous présentation d’un justificatif d’ancienneté de minimum dix ans. Dans la fonction publique, une prime de départ peut également être fournie, mais doit être mise en place à la discrétion de chaque collectivité, et ajoutée au solde de tout compte remis par l’employeur.

Ces sommes d’argent doivent ensuite être déclarées à l’administration fiscale, ce qui va, par conséquent, influencer le montant des impôts à payer.

Dans l'idée d'un départ à la retraite dès le 1ᵉʳ janvier, il serait plutôt conseillé de repousser cette date d’un mois. De cette façon, les sommes dues par l'employeur sont versées à la fin du mois de janvier et non pas au mois de décembre qui est pris en compte dans la déclaration de revenus de l’année suivante.