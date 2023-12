Eurostar : tous les trains annulés ce samedi en raison d'une fermeture des voies

A la veille du réveillon du Nouvel An, des milliers de passagers sont bloqués en gare, à cause de l'annulation de tous les Eurostar initialement prévus ce samedi 30 décembre pour cause d'inondation des voies dans le sud de l'Angleterre.

Une fin d'année qui s'annonce amère pour certains voyageurs. Les Eurostar ont été annulés dans leur totalité ce samedi, en raison d'une inondation des voies dans le sud de l'Angleterre, bloquant des milliers de passagers à la veille des festivités du Nouvel an.

«En raison de l'inondation d'un tunnel sur la ligne à grande vitesse près de Londres, nous devons annuler tous nos trains sur notre ligne de/vers Londres le samedi 30 décembre», est-il indiqué dans un message diffusé par Eurostar. Les trains au départ de Londres vers Paris, Bruxelles, Amsterdam, sont ainsi annulés. Aucun Eurostar n'arrivera à Saint Pancras dans la journée. A noter qu'uu moins quinze trains avaient déja été annulés plus tôt dans la journée pour ces mêmes raison, selon la compagnie ferroviaire.

Possibilité d'échanger son billet

Eurostar est «extrêmement désolé pour les problèmes imprévus qui affectent nos clients et nos services», précisait la compagnie en fin de matinée. «Nous comprenons qu'il s'agit d'une période cruciale pour rentrer chez soi à la fin des fêtes de fin d'année et avant le Nouvel An.»

La compagnie a proposé aux passagers d'échanger leur réservation pour un voyage à une date ultérieure. Le 21 décembre, en pleine période de départ en vacances, les passagers d'Eurostar ont déjà été confrontés à de nombreuses annulations de trains en raison d'une grève surprise qui a paralysé le tunnel sous la Manche. Trente trains au total ont été annulés ce jour-là, laissant des milliers de voyageurs sans solution. La circulation des Eurostar avait finalement repris le 22 décembre.