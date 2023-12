Jean-Jacques Goldman : 35 ans après le tube «Elle a fait un bébé toute seule», Philippe Lellouche dévoile qui est l'enfant

Philippe Lellouche a dévoilé qui était le bébé mentionné par Jean-Jacques Goldman dans sa chanson culte «Elle a fait un bébé toute seule», sortie en 1987, ce vendredi 30 décembre.

Un secret bien gardé. C’est au micro d’Europe 1, ce vendredi 29 décembre 2023, que Philippe Lellouche a révélé l’identité du bébé dont Jean-Jacques Goldman parlait dans sa célèbre chanson «Elle a fait un bébé toute seule», parue dans les bacs en 1987.

Le titre avant-gardiste pour l’époque met en scène le quotidien d’une mère célibataire avec un bébé qu’elle a eu «toute seule». Un bébé qui n'est autre que Vanessa Boisjean, la compagne de Philippe Lellouche.

«Eh ben c'est ma femme ! Ouais, c'est incroyable. Ma belle-mère s'appelle Lily Boisjean, et c'était l'amie et attachée de presse de Jean-Jacques Goldman. Ils ont été proches tout le temps et ils le sont encore. Et effectivement, quand elle est tombée enceinte, Jean-Jacques a écrit cette chanson pour elle, et le bébé est devenu ma femme. Je l'ai rencontrée il y a huit ans maintenant», a-t-il fièrement déclaré à l’antenne.

Une anecdote discrète

C’est bien plus tard que l'acteur a découvert qu’il partageait la vie du fameux «bébé» de Jean-Jacques Goldman : «Ce n'est pas quelque chose que l'on dit au premier rendez-vous. Je l'ai su bien après».

Actuellement à l’affiche du film «Je marche seul», il n’est pas certain que Philippe Lellouche revienne sur cette révélation dans l’avenir, sa femme préférant garder l’anecdote discrète : «D'ailleurs, elle n’en parle pas, c'est moi souvent qui m'en vante, je me vante de ça !» a-t-il conclu.