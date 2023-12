Nouvel an : circulation, vente d'alcool, transports... Quelles sont les règles mises en place pour la Saint-Sylvestre à Paris ?

Comme tous les ans, la sécurité pour la soirée du 31 décembre est un enjeu majeur pour la ville de Paris. Pour cette édition 2023 de la Saint-Sylvestre, la préfecture de police a annoncé son dispositif sécuritaire.

Alors que Gérald Darmanin déclarait ce vendredi que «la menace terroriste était très élevée», le dispositif sécuritaire pour la Saint-Sylvestre sur Paris a été annoncé et précisé par la préfecture de police. 6000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris et en petite couronne «visant à garantir la sécurité des personnes et des biens, et à prévenir les troubles à l'ordre public, dans un contexte de menace terroriste élevée», explique la préfecture dans un communiqué de presse.

Les champs-élysées sous haute surveillance

Pour fêter le passage à la nouvelle année, la Ville de Paris a organisé un spectacle sur l'avenue des Champs-Élysées qui débutera à 18h, pour se terminer par un spectacle pyrotechnique à partir de minuit. La «plus belle avenue du monde» devrait être pleine à craquer pour cette soirée, ce qui oblige les autorités à renforcer la sécurité sur la zone. Pour se faire, les décisions suivantes ont été prises :

La vente et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites dans un périmètre élargi autour de l'avenue des Champs-Élysées, entre le 31 décembre à 18h jusqu'au lendemain à 10h du matin.

Le stationnement et la circulation de tout véhicule entre les rues de Presbourg et de Tilsitt et l'avenue des Champs-Élysées sont interdits.

Pour accéder à la zone, il faudra passer par une inspection, une fouille de bagages et des palpations de sécurité. Sont interdits : les rassemblements de nature revendicative, le port d'armes à feu y compris factices, ou de tout objet susceptible de constituer une arme ou un projectile. L'accès des animaux est qualifié de «dangereux».

Certaines stations de RER et de métro seront fermées au public : la station Charles de Gaulle-Étoile à partir de 15h, ainsi que la ligne 1 entre les stations Concorde et Argentine. Les stations Tuileries, Passy, Iéna, Boissière et La Motte-Piquet feront également l'objet de fermeture.

Le préfet annonce une «grande fermeté»

Pour le reste de l'agglomération parisienne :

La captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs (drone) ne sont autorisés qu'avec des arrêtés.

Des effectifs en tenue et en civil, sur la voie publique et dans les transports en commun, seront chargés de veiller à la sécurité des personnes et des biens.

Un traitement judiciaire adapté est mis en place dimanche soir et lundi, pour une prise en compte rapide des potentielles victimes et des mis en cause.

Dans son communiqué de presse, le Préfet de police «rappelle qu'aucun débordement ne sera toléré tant sur les Champs-Elysées que sur l'ensemble de l'agglomération. La plus grande fermeté sera employée le cas échéant pour y mettre un terme».

#NouvelAn | Dispositif de sécurisation et de circulation mis en place par la préfecture de police à l’occasion de la Saint-Sylvestre 2023.





+ d'infos dans notre communiqué de presse pic.twitter.com/RJQU0tz67y — Préfecture de Police (@prefpolice) December 30, 2023

La préfecture vous conseille notamment de rester attentifs à ses annonces, via son compte Twitter, pour recevoir en temps réel les informations diffusées.