Top 50 du JDD : quelles sont les cinq personnalités préférées des Français en 2023 ?

Un classement habituel. Le Top 50 des personnalités préférées des Français en 2023, réalisé par un sondage Ifop-JDD, a été révélé ce samedi 30 décembre. Jean-Jacques Goldman s'est classé premier, pour la septième fois consécutive.

Bien que discret, à 72 ans, Jean-Jacques Goldman continue d’émouvoir ses fans les plus fidèles après avoir fait son retour sur le devant de la scène musicale en cette fin d’année 2023 avec une chanson sur le dernier album de Gautier Capuçon.

En parallèle, à travers la France, le monstre de la chanson française est mis à l’honneur par ses musiciens qui reprennent ses morceaux cultes. Plusieurs concerts sont encore prévus pour 2024.

Les chanteurs dominent

Toujours dans le domaine de la musique, la deuxième place du classement Ifop-JDD a été attribuée à Florent Pagny. Alors que le public a suivi avec inquiétude son combat contre le cancer du poumon, Florent Pagny a su rebondir avec une grande tournée d’été, son autobiographie «Pagny par Florent» et la sortie de son nouvel album intitulé «2bis». Les deux projets se sont écoulés à 150.000 exemplaires.

«C'est vrai que ça me fait vivre une aventure particulière, mais à une dimension particulière. Je m'étais habitué à quelque chose de plus modéré, mais il y a quelque chose qui a boosté tout ça. C'est une de mes années les plus belles, et paradoxalement en ayant suivi deux rechutes et deux traitements. Il y avait un pur équilibre entre la gravité et le succès», indiquait-il sur le plateau de TF1, annonçant également prendre une pause médiatique jusqu’en 2026 et la préparation d’un nouvel album.

Nouveau parrain du Téléthon et toujours coach de «The Voice», Vianney est arrivé à la cinquième place du classement des personnalités préférées des Français. Lui qui a multiplié cette année les collaborations, il vient également de sortir un nouvel album-concept, baptisé «A 2 à 3», qui a réussi à se classer numéro 1 des ventes. À travers 19 titres, Vianney fait intervenir de nombreux artistes tels que Zazie, Florent Pagny, Kendji Girac, MIKA, Soprano, Renaud, Ed Sheeran…

Des personnalités bien installées

Sans surprise, le spationaute Thomas Pesquet occupe la troisième position et l’acteur Omar Sy la quatrième. Deux géants français dans leur domaine qui, tout comme leurs prédécesseurs, perdurent dans le classement.

Dans le détail, les places suivantes ont été attribuées à : Soprano (6e), Francis Cabrel (7e), Grand Corps Malade (8e), Dany Boon (9e), Philippe Etchebest (10e), Jean Reno (11e), Jean Dujardin (12e), Michel Sardou (13e), Cyril Lignac (14e), Sophie Marceau (15e), Zinédine Zidane (16e), Teddy Riner (17e), Karine Lemarchand (18e), Alexandra Lamy (19e) et Renaud (20e).