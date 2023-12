Eure : le Grand château de Serquigny ravagé par un incendie (vidéos)

Un important incendie s'est déclaré aux environs de 6h30 au Grand Château de Serquigny (Eure). Les dégâts sont très importants pour l'édifice mais aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Le feu a pu être maîtrisé.

Des images impressionnantes. Ce dimanche matin, aux alentours de 6h30, un incendie s'est déclaré au Grand château de Serquigny (Eure).

Les flammes ont été maîtrisées grâce à une intervention rapide de 80 sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure.

Malheureusement, malgré leur rapidité, les dégâts sont très importants : «La toiture est ainsi totalement détruite. Seules les deux façades et l'une des ailes pourraient être en partie préservées, sous réserve d'un effondrement toujours possible et des effets de quantités déversées sur la structure pour fixer l'incendie», explique la préfecture de l'Eure dans un communiqué. Elle ajoute que deux cheminées ont disparu dans l'incendie.

À cette heure, la préfecture annonce qu'aucune victime n'est à déplorer mais tout le site n'a pas encore été fouillé : «Au cours des quarante-huit prochaines heures, au fur et à mesure de l'extinction totale du sinistre, des reconnaissances approfondies du site auront lieu pour finaliser la levée de doute s'agissant du bilan humain».

Le château était un édifice du XVIIe siècle inscrit aux Monuments Historiques depuis 1951. Le maire de Serquigny, Frédéric Delamare, a réagi à cette catastrophe : «C’est une tragédie de perdre ce patrimoine. Nous aurions pu imaginer de nombreux projets dans ce grand château, qui avait notamment un fort potentiel hôtelier», confessait-il à Paris-Normandie.

