Nouvel An : 69 interpellations en France peu avant 23h, selon Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a fait un point sur le dispositif de sécurité déployé en France pour cette soirée du Nouvel An. Il en a profité pour annoncer que 69 personnes avaient été interpellées dans l’Hexagone.

Gérald Darmanin a fait état, ce dimanche 31 décembre, de «69 interpellations» sur tout le territoire peu avant 23h00, estimant que globalement «les choses se passent le plus calmement possible». S'exprimant depuis la préfecture de police de Paris où il s'est rendu pour faire un point de la situation, le ministre de l'Intérieur a indiqué en outre qu'il y avait eu «des petites échauffourées à Bordeaux et à Nîmes».

«Les choses se passent le plus calmement possible (...) c'est plus calme que l'an dernier, mais il y a beaucoup plus de monde», a-t-il dit. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, à ses côtés, Gérald Darmanin a affirmé que «la police faisait un travail extrêmement sévère».

À quelques mois des JO 2024 (26 juillet - 11 août), le Nouvel An, sur les Champs-Élysées en particulier, fait figure de test sur la capacité à accueillir sans incident plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Selon le ministre de l’Intérieur, 800.000 personnes sont actuellement sur l'avenue emblématique de la capitale.