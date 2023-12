Retraite : quel est le montant moyen des pensions en France ?

Alors que la réforme des retraites a cristallisé les débats pendant plusieurs mois dans l'Hexagone, la DREES a dévoilé le montant moyen des pensions versées aux retraités, dans l'édition 2023 de son rapport intitulé Les retraités et les retraites, portant sur les chiffres de l'année 2021.

C'est un sujet cher à de nombreux Français. La retraite, et plus particulièrement le montant qui sera perçu par les personnes ayant cessé leur activité a en effet beaucoup questionné ces derniers mois. Et pour cause : la réforme des retraites, qui prévoyait notamment de faire passer l'âge de départ de 62 ans à 64 ans avait provoqué des manifestations pendant plusieurs semaines dans l'Hexagone, avant la promulgation de la loi. Pour y voir plus clair, la direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) a publié l'édition 2023 de son rapport dans lequel elle détaille le montant moyen versé aux retraités, portant sur des données de 2021.

1.420 euros nets par mois

1.531 euros bruts par mois. C'est la somme moyenne de la pension de droit direct que recevraient les retraités résidant en France en 2021. «Cela correspond à 1.420 euros nets par mois», précise le rapport. Dans ce même texte publié en juin 2023, la DREES indique que, fin 2021, 17 millions de personnes étaient retraitées, soit 100.000 de plus que fin 2020.

Plus précisément, par rapport à la pension brute moyenne de décembre 2020, le montant en euros courants était 1,5% supérieur. En revanche, les prix à la consommation ayant augmenté de 2,8 % sur la période, la pension brute moyenne a diminué de 1,3% en euros constants. Même évolution pour la pension nette.

Fait notable, entre les hommes et les femmes les inégalités salariales existent toujours. «Les femmes résidant en France ont une pension de droit direct (y compris l’éventuelle majoration pour trois enfants ou plus) inférieure de 40 % à celle des hommes», stipule le rapport. Aussi, la majorité des pensions de droit dérivé sont versées à cette catégorie de retraités. «Les femmes, plus souvent veuves, représentent 88 % des bénéficiaires d’une pension de droit dérivé», est-il écrit dans le même texte.

Enfin, même si leur âge leur permettrait de partir à la retraite, 15 % des personnes âgées de 65 ans n'était pas encore retraitée fin 2021.