Vent, crues, orages, inondations… Quels sont les 66 départements placés en vigilance jaune ce dimanche ?

Le temps ne sera pas au beau fixe ce dimanche pour le dernier jour de l’année. Au total, 66 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France, notamment pour des vents violents, des crues et des risques d’orages. Un département a été placé en vigilance orange.

Prenez garde aux vents et aux averses en ce dimanche 31 décembre. Pour le dernier jour de l’année, Météo-France a placé 66 départements en vigilance jaune, pour vent, crues, orages, pluie-inondation ou encore avalanche. Trois départements avaient été placés en vigilance orange vent dans la nuit (le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan), mais cette alerte n'était plus en vigueur ce dimanche matin.

Dans la matinée, le Pas-De-Calais a été placé en vigilance orange, à partir de 12h, pour risque de crues et pluie-inondation. Dans ce département, «les cumuls pourront être notables (...) compris entre 30 et 50 mm essentiellement centrés sur l'ouest du Pas-de-Calais», selon le communiqué de Météo-France.

Toute la moitié nord, jusqu’à l’Isère, ainsi que les départements de la côte atlantique sont concernés par la vigilance jaune pour les vents. En Normandie, ils pourraient dépasser les 100 km/h près de Cherbourg-en-Cotentin, selon les prévisions de Météo-France, et des rafales de 40 à 90 km/h sont attendues sur la pointe bretonne, ou encore jusqu’à 75 km/h dans le Pas-de-Calais.

Capture d'écran Météo France

«Dimanche, l'année 2023 se termine sous un temps couvert et pluvieux le matin du Sud-Ouest au Massif central et au Nord-Est. L'après-midi ces précipitations se décalent rapidement sur la façade est du pays et se bloquent sur le Jura et les Alpes» a précisé Météo-France dans son bulletin.

Les Côtes-d’Armor et le Finistère sont également placés en vigilance jaune orages et pluie-inondation, ainsi que la Somme, la Seine-Maritime et la Manche. «Près de la Manche et l'Atlantique, les giboulées sont fréquentes, parfois orageuses, et persistent en soirée et la nuit suivante», a notamment ajouté Météo-France.

La Haute-Savoie a quant à elle été placée en vigilance jaune pour risque d’avalanche.

Côté températures, les minimales seront comprises de 4 à 8 °C, et les maximales devraient varier de 8 à 12 °C sur la moitié nord et le Massif central, et pourraient aller jusqu’à 19 °C en Corse.