Vœux du Nouvel An 2024 : réformes, unité nationale, JO de Paris... Ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron ce dimanche

Le président de la République Emmanuel Macron doit livrer, ce dimanche 31 décembre au soir, ses vœux aux Français pour 2024. Une dernière allocution présidentielle placée sous le signe de l’«unité» qui vient clore une année mouvementée pour le chef de l’Etat marquée par le passage en force de la réforme des retraites ou encore par la loi immigration, très contestée par la gauche.

«Une nouvelle ère». Ce dimanche 31 décembre, le président de la République Emmanuel Macron doit présenter ses vœux de 2024 aux Français lors de la traditionnelle allocution présidentielle. À travers cette dernière intervention télévisée de 2023, le chef de l’Etat compte tourner la page de cette année riche en actualités mais aussi d’amorcer une relance de son quinquennat.

Par conséquent, les vœux d’Emmanuel Macron seront placés sous le signe de l’«unité», a appris l’AFP auprès d’un conseiller présidentiel. À travers ceux-ci, le président de la République pourrait revenir sur les multiples «incidents» ayant secoué son deuxième quinquennat depuis le début de l’année 2023.

Car oui, les décisions du président de la République ont été, pour la plupart, largement contestées par une majorité des Français. Parmi celles-ci figure le passage en force le 10 janvier dernier de la fameuse réforme des retraites, voulue par Emmanuel Macron et adoptée par son gouvernement par le biais d’un 49.3.

Impopulaire, cette réforme a donné lieu à une mobilisation de plus de trois mois dans les différentes villes de France et les défilés ont parfois dépassé le million de personnes, selon les forces de l’ordre.

En plus des manifestations, le président de la République a fait face à des «concerts de casseroles» lors de ses sorties. Cette colère nationale ne s’est pas arrêtée là et a même poussé Emmanuel Macron à modifier son agenda impactant quelques rendez-vous internationaux du chef de l’Etat. On rappelle, par exemple, le report de la première visite de Charles III dans l’Hexagone en mars dernier.

Hormis la réforme des retraites, le locataire de l’Elysée a été confronté à une vague de violences urbaines dans toute la France après la mort de Nahel par un tir policier à Nanterre en juin dernier. Cet embrasement a fragilisé l’équilibre de la République et a scindé le pays en deux camps opposés, perturbant ainsi ce qu'Emmanuel Macron appelle «l’unité nationale», qui sera «à l’honneur» ce dimanche 31 décembre lors de l’allocution présidentielle.

La division s’est même distinguée dans la sphère politique. Après avoir refusé d’appeler au calme, la gauche a réclamé une «refonte totale de la police». La droite, elle, a appelé à la protection des forces de l’ordre à travers la mise en place de la présomption de légitime défense.

2024, «un nouvel élan» pour Emmanuel Macron

Dernière étape en 2023, la loi immigration a également eu droit à une large contestation de la part des députés de la Nupes, ces derniers évoquant un texte «d’extrême droite» et «contraire aux valeurs de la République». Pour s’assurer de la régularité du texte, le président de la République a donc préféré saisir le Conseil constitutionnel, mardi 26 décembre dernier.

Dans sa saisine, le chef de l’Etat a évoqué «l'évolution du texte par rapport à sa version initiale» expliquant vouloir «que les dispositions de la loi ne puissent être mises en œuvre qu'après que le Conseil constitutionnel aura vérifié qu'elles respectent les droits et les libertés que la Constitution garantit».

Une fin d’année bien mouvementée pour le président de la République mais celui-ci ne compte pas baisser les bras. Au contraire, Emmanuel Macron veut repartir sur «un nouvel élan» en 2024. «Le président a décidé de terminer la loi immigration (en décembre) de façon à repartir sur 2024 avec une nouvelle ère et un nouvel élan», a renchéri un cadre de la majorité.

Les européennes et les JO en ligne de mire

Plusieurs défis attendent le locataire de l’Elysée tout au long de la nouvelle année, notamment sur le côté diplomatique, politique et mémoriel «dont le chef de l'Etat entend tirer profit pour donner un nouveau souffle à un second quinquennat souvent à la peine», a écrit l’AFP.

Défi des Européennes en juin, avec un Rassemblement national (RN) favori dans les sondages, 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, Jeux olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août : la France sera à bien des égards au centre de l'attention internationale.

De plus, au cours de l’allocution du 31 décembre, Emmanuel Macron devra aussi donner «des pistes des grandes réformes à venir», relève le conseiller présidentiel. Ce «nouveau cap» s'inscrira «dans la continuité de ce que le chef de l'Etat fait depuis bientôt sept ans pour redresser et réformer la France», insiste-t-on néanmoins à l'Elysée.